波辛傑斯總決復出建樹 塞爾特人掃獨拔頭籌

首節後備登場得分上雙

當錫轟30分獨力難支

今季在常規賽以東岸頭號種子身分躋身季後賽的塞爾特人，過去3圈均未受考驗下勇奪東岸冠軍，昨於總決賽首戰主場面對曾淘汰衛冕之師丹佛金塊的西岸5號種子獨行俠，有波辛傑斯養傷逾1個月後復出，這名曾效力獨行俠3季的28歲拉脫維亞籍主力中鋒，是役先列後備，但首節中段落場倒戈隨即表現勇猛，僅用了約6分鐘便獨取11分及兩次封籃，助綠軍首節拉開17分優勢。

及後塞爾特人一度在次節領先至28分，反觀同樣倒戈的獨行俠球星艾榮此仗手感欠佳，全場僅19投6中得12分，其中三分球5投全失，即使另一球星盧卡當錫攻入30分亦獨力難支，結果綠軍有波辛傑斯攻入20分之餘，其餘5名正選包括兩大球星塔圖及謝倫布朗皆得分上雙，終以107：89輕取獨行俠先拔頭籌，將於香港時間下周一早上在主場續戰。

賽後波辛傑斯笑言：「老實說休戰了一段時間我也不肯定自己的狀態如何，但賽前場內球迷的氣氛激勵了我，很高興能在自己生涯首場總決賽取得好表現。」