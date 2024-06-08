波辛傑斯總決復出建樹 塞爾特人掃獨拔頭籌

【明報專訊】今季NBA總決賽昨揭開戰幔，東岸代表波士頓塞爾特人有中鋒波辛傑斯傷癒復出先任第六人表現突出，助「綠軍」主場以107：89擊敗西岸代表的舊東家達拉斯獨行俠，場數領先1：0。
首節後備登場得分上雙
當錫轟30分獨力難支
今季在常規賽以東岸頭號種子身分躋身季後賽的塞爾特人，過去3圈均未受考驗下勇奪東岸冠軍，昨於總決賽首戰主場面對曾淘汰衛冕之師丹佛金塊的西岸5號種子獨行俠，有波辛傑斯養傷逾1個月後復出，這名曾效力獨行俠3季的28歲拉脫維亞籍主力中鋒，是役先列後備，但首節中段落場倒戈隨即表現勇猛，僅用了約6分鐘便獨取11分及兩次封籃，助綠軍首節拉開17分優勢。
及後塞爾特人一度在次節領先至28分，反觀同樣倒戈的獨行俠球星艾榮此仗手感欠佳，全場僅19投6中得12分，其中三分球5投全失，即使另一球星盧卡當錫攻入30分亦獨力難支，結果綠軍有波辛傑斯攻入20分之餘，其餘5名正選包括兩大球星塔圖及謝倫布朗皆得分上雙，終以107：89輕取獨行俠先拔頭籌，將於香港時間下周一早上在主場續戰。
賽後波辛傑斯笑言：「老實說休戰了一段時間我也不肯定自己的狀態如何，但賽前場內球迷的氣氛激勵了我，很高興能在自己生涯首場總決賽取得好表現。」