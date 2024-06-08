三獅歐國盃點兵 馬古尼基亞利殊落選

「三獅軍團」主帥修夫基昨在記者會上解釋幾名戰將落選原因，「馬古尼無疑是英格蘭最強中堅之一，但他的傷勢及體能狀態並不理想。麥迪臣與基亞利殊的確可為鋒線帶來不一樣的元素，可是隊中有不少攻擊球員近半年表現更佳」。此外，水晶宮共有4人最終列入「三獅」決選陣容，意外地成為英軍今次「征歐大戶」。

修夫基稱大局為重「忍痛」棄愛將

雖然修夫基強調「為大局著想只能忍痛放棄部分愛將」，馬古尼及麥迪臣其後雖公開表明理解決定及會爭取捲土重來，惟據多間英媒報道，部分三獅兵對修夫基的決定「有意見」，《太陽報》更稱有陣中資深球員當面質問修夫基為何「踢走」人緣不俗的基亞利殊，或對球隊士氣構成影響。

除了上屆亞軍英格蘭外，力圖衛冕的意大利隊亦落實歐國盃決選名單，當中只有9名上屆冠軍功臣仍在陣中，包括門將基安盧基當拿隆馬、中場主力佐真奴及上場友賽土耳其時因肌肉受傷缺陣的國際米蘭中場尼高路巴列拿等。此外，因參與非法博彩而停賽7個月，復出後只曾踢過兩場聯賽的祖雲達斯23歲中場法基奧利，終仍獲主帥史巴列堤納入決選陣容。

至於西班牙隊昨亦公布決選名單，較意外的是現效力沙特聯球會艾納斯的中堅拿樸迪，力壓西甲班霸巴塞隆拿的17歲新星古巴斯入圍最後26人。

費林邦開齋 荷蘭友賽大勝加拿大

另一方面，在歐國盃被編入D組的荷蘭隊，昨晨在友賽主場大勝加拿大隊4：0，其中今季助利華古遜以不敗姿態首奪德甲錦標的翼衛謝利美費林邦，取得個人在大國腳處子入球並交出助攻。