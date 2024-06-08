隔8年再征奧 趙顯臻瞄準前16名 增磅挑戰公開組 總教練吳紀寧冀「以小打大」

趙顯臻曾於2016年伙鄧超萌在里約奧運出戰輕量級雙人雙槳艇，以第19名完賽。時隔8年，這名29歲港將在巴黎奧運亞洲區資格賽上取得男子公開組單人雙槳艇入場券，他直言自己亦有所成長，「上次奧運我是張白紙，以師弟身分跟着師兄和教練去比賽，當時對奧運感受不多。現經過8年，已累積一定經驗，有自己的比賽策略，對我而言是成長」。

趙顯臻又稱在去年杭州亞運已為爭奧運資格鋪路，他在公開組單人雙槳艇摘銅，亦了解到身形上跟其他槳手的差異，並期望增磅至76公斤迎戰奧運，以增強力量。他不諱言在公開組如越級挑戰，亦是往後的發展方向。

港隊過往在奧運男子單人艇最佳成績，是羅曉鋒2004年雅典奧運名列第18。趙顯臻期望能為港隊再創高峰，「希望取得前16，甚至前12名，這對亞洲選手來說是很好的成績」。獲新艇出戰的他，亦讚是爭取佳績一大助力，「新艇如度身訂做，食水更快、調整更細微」。

將赴貴州比利時最後備戰

總教練吳紀寧則透露，趙顯臻在征奧前的訓練將分三階段，先留港主要做有氧儲備及基礎訓練加強力量；本月20日赴貴州做中高原訓練；下月14日再往比利時作最後準備並適應時差。

巴奧男子公開組單人雙槳艇賽事於7月27日，即開幕禮翌日展開，趙顯臻日前表明渴望參與開幕禮，吳紀寧對此亦抱開放態度，冀在控制好訓練及恢復的前題下，運動員能好好體驗奧運。