佐高域做膝部手術休3周 下月勢難參戰溫網 巴奧爭金滿貫成疑

據法國《隊報》報道，3屆法網男單冠軍佐高域，已在當地時間前日早做過右膝手術，至少休息3個星期，即使在本月尾能落場復練，相信亦未能有足夠狀態出戰溫網，遂令欲第8次封王勢難實現。然而，他始終仍有於巴黎首奪奧運金牌的機會，理由是奧運網球賽在下月27日開戰，只要他這段時間康復進度良好，仍有望趕及參賽。

事實上，也在美網和澳網共揚威14次的佐高域，因上屆東京奧運4強戰以盤數1：2反負當屆冠軍德國籍的阿歷山大薩維利夫，之後在季軍戰又以同一比數不敵西班牙籍的布斯達，令其奧運最佳成績只是於2008年在北京獲得銅牌。故此，他曾多次表達希望在奧運奪金以達成「金滿貫」的宏願。

薩維利夫法網4強撼魯迪

回說今屆法網男單8強賽，4號種子阿歷山大薩維利夫以6：4、7：6（7：5）、6：4淘汰11號種子澳洲籍的迪文亞，將與因佐高域退賽而兵不血刃入4強的7號種子挪威籍的卡斯柏魯迪爭入決賽，而今日上演的另一場準決賽則由次號種子意大利籍的史拿大戰3號種子西班牙籍的卡路士艾卡拉斯。

莎芭倫卡兩度不適8強止步

女單8強方面，次號種子白俄羅斯籍的莎芭倫卡，在比賽期間曾兩度身體不適暫停比賽下，結果以7：6（7：5）、4：6、4：6不敵非種子球手俄羅斯籍的米拉安祖娃出局，後者的4強對手是12號種子意大利籍的柏奧莉妮。

混雙方面，7號種子38歲的中華台北女將謝淑薇／波蘭籍的薛連斯基，在8強賽以1：6、6：7（4：10）負4號種子美籍的嘉捷／英籍的施古斯基組合，無緣4強。