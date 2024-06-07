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2024年6月7日星期五
港足世盃外負伊朗 兩新丁建奇功 近萬人入大球場 馬希偉杜俊暉處子戰即入球
Ivy So偕Marf入場 成領粉集郵對象
慈英隔8年再入場撐港足 對大球場表不捨
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法國熱身賽奪堡旗開得勝 麥巴比獻1入球2助攻
體壇快訊：鄧謝配贏內訌戰闖印賽8強
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【明報專訊】（請看附圖）
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