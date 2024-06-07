體壇快訊：鄧謝配贏內訌戰闖印賽8強

區天駿揚威德國GT組

德國紐布靈24小時耐力賽周日煞科，原定24小時的比賽因濃霧和大雨而暫停，最終縮短只達9小時57分鐘（共50圈），是52屆賽事最短一屆。香港賽車運動員區天駿與3名隊友駕駛24號保時捷911 GT3 R（992）戰車，憑零犯錯領Lionspeed GP車隊贏得GT組別冠軍，區天駿更成首名香港車手取得此成就。

馬偉澄羅馬花足賽奪銅

香港花式足球運動員馬偉澄日前自費遠赴歐洲，上周六及本周一分別在意大利出戰羅馬公開賽及熱拿亞公開賽，其中於羅馬公開賽「sick3」項目奪得銅牌，在此世界花式足球協會國際級別賽事中進帳世界排名積分。

港隊亞洲公路賽掛銅

一連7日的亞洲公路單車錦標賽昨假哈薩克阿拉木圖續上演，港隊在第一個比賽日共派出3名男將劉允祐、伍柏亨和朱浚瑋，以及3名女將李思穎、梁穎儀及梁寶儀出戰男女混合團體計時賽。港將眾人合力踩出53分15.377秒，以36.389秒不敵烏茲別克隊摘銅，擁主場之利的哈蕯克隊，則以51分08.551秒奪冠。