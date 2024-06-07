國足主場逼和泰國續居次 費南多12碼宴客 拜合拉木地標建殊功

首循環交手作客勝2：1的國足，此役有前鋒武磊停賽，改由門將王大雷任隊長，中場由王上源及韋世豪坐鎮，費南多及阿蘭掛帥。泰國隊由翼鋒素柏猜攻堅，綽號「泰國美斯」的猜拿迪普桑格辛先列後備。16分鐘，韋世豪窄位半傳半射為敵軍帶來險象。3分鐘後素柏猜還以顏色射門被王大雷一抱入懷。1分鐘後，國足中場高天意未能緊貼素柏猜下讓對方後上頂入。

韓國贈新加坡7蛋 首名出線第3圈

國足主教練伊雲高域其後以前鋒拜合拉木入替高天意加強攻力，韋世豪先在29分鐘主射罰球被泰國門將撲出，後開角球直接中楣彈出，而阿蘭亦曾射門中柱。結果國足上半場以1球落後。國足下半場52分鐘獲判12碼，但費南多的操刀一飛冲天。大難不死的泰國終在80分鐘失守，拜合拉木禁區入快射破網，終助國足逼和1：1完場。國足及泰國下周二最後一輪將分別作客韓國及主場迎戰新加坡隊。