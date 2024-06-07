港足世盃外負伊朗 兩新丁建奇功 近萬人入大球場 馬希偉杜俊暉處子戰即入球

【明報專訊】香港足球代表隊昨晚披上新主場球衣在香港大球場出戰世界盃亞洲區外圍賽次圈第5仗，縱有兩名大港腳「地標」小將馬希偉和杜俊暉先後建奇功，但被球證兩度判罰12碼，終在9992名球迷入場觀戰下，以2：4不敵有射手泰尼米連中三元的亞洲「二哥」伊朗隊，賽後在E組1和4負，緊接下周二將作客土庫曼隊。
港足昨仗有首次入選大港腳的20歲小將馬希偉任正選右翼，與曾在今年初省港盃登場的東方隊友中堅鐘樂安同演國際A級賽「地標」。伊朗隊則盡遣射手泰尼米、阿斯蒙、查漢巴克殊及中場沙文高度斯等5名旅歐兵。
港足12分鐘先失一球，客軍翼鋒加耶迪傳中博得鐘樂安禁區內犯手球，勢將加盟意甲國際米蘭的泰尼米主射12碼中鵠。不過港足僅落後兩分鐘，便憑中場陳俊樂前場攔截成功，再傳中予馬希偉入楔撞射得手，扳平1：1。34分鐘，泰尼米殺入禁區內疑被葉鴻輝撲跌，是役不設視像裁判（VAR）下，來自阿曼的球證艾哈美再直指12碼；泰尼米又操刀建功，港足半場落後1：2。
上半場兩輸12碼 泰尼米戴帽
換邊後56分鐘，伊朗隊射手泰尼米燙射建功，個人大演帽子戲法兼拉開比數；同一時間，杜俊暉入替馬希偉同演港足處子戰，這名保頓U18翼鋒上陣僅2分鐘，便乘角球混戰撞射將皮球送入網窩，在59分鐘追近至2：3，惟65分鐘再被客軍另一射手阿斯蒙近門射入，終負2：4。
港足在安達臣上周三突然辭任後，暫代主教練盧斯爾聯同兩名暫代助教盧比度及司徒文俊領軍首仗，面對伊朗仍攻入兩球，盧斯爾對此感驚喜，認為兩名建功小將展示了潛能，如杜俊暉所入一球非常聰明，期望他們繼續努力。他透露賽前有向球員提及這場或是在香港大球場最後一場世盃外，「我向球員說希望他們的家人和朋友可以入場支持，為我們帶來能量。球員的表現相信可以令親友感到驕傲」。
馬希偉：發夢也沒想過的畫面
兩名大港腳「地標」小將馬希偉與杜俊暉，分別在上、下半場各建一功，前者形容昨仗正選兼入波是「發夢也沒想過的畫面」，「知道可能是香港大球場最後一仗，之後可能會不時回帶這情景。希望之後不要自滿，繼續交出好表現」。他憶述入球當刻發現對手防線有空位，於是果斷入楔一博，「即使不傳給我，也能為後上隊友製造空間」。惟他亦指此戰發現自己還有很多不足，「例如體能，這次面對亞洲頂尖球員，速率突然之間提高，真係好快」。
杜俊暉稱氣氛如身處世界之巔
杜俊暉對處子戰即有入球稱感覺瘋狂，「不能用言語形容，球迷氣氛好好，好大聲，讓我就如身處世界之巔一樣」。他昨仗獲父親和朋友入場觀戰，透露6周前曾受傷，幾乎錯過代表港足機會，故感激自己克服困難，成就如今成果。