港足世盃外負伊朗 兩新丁建奇功 近萬人入大球場 馬希偉杜俊暉處子戰即入球

港足昨仗有首次入選大港腳的20歲小將馬希偉任正選右翼，與曾在今年初省港盃登場的東方隊友中堅鐘樂安同演國際A級賽「地標」。伊朗隊則盡遣射手泰尼米、阿斯蒙、查漢巴克殊及中場沙文高度斯等5名旅歐兵。

港足12分鐘先失一球，客軍翼鋒加耶迪傳中博得鐘樂安禁區內犯手球，勢將加盟意甲國際米蘭的泰尼米主射12碼中鵠。不過港足僅落後兩分鐘，便憑中場陳俊樂前場攔截成功，再傳中予馬希偉入楔撞射得手，扳平1：1。34分鐘，泰尼米殺入禁區內疑被葉鴻輝撲跌，是役不設視像裁判（VAR）下，來自阿曼的球證艾哈美再直指12碼；泰尼米又操刀建功，港足半場落後1：2。

上半場兩輸12碼 泰尼米戴帽

換邊後56分鐘，伊朗隊射手泰尼米燙射建功，個人大演帽子戲法兼拉開比數；同一時間，杜俊暉入替馬希偉同演港足處子戰，這名保頓U18翼鋒上陣僅2分鐘，便乘角球混戰撞射將皮球送入網窩，在59分鐘追近至2：3，惟65分鐘再被客軍另一射手阿斯蒙近門射入，終負2：4。

港足在安達臣上周三突然辭任後，暫代主教練盧斯爾聯同兩名暫代助教盧比度及司徒文俊領軍首仗，面對伊朗仍攻入兩球，盧斯爾對此感驚喜，認為兩名建功小將展示了潛能，如杜俊暉所入一球非常聰明，期望他們繼續努力。他透露賽前有向球員提及這場或是在香港大球場最後一場世盃外，「我向球員說希望他們的家人和朋友可以入場支持，為我們帶來能量。球員的表現相信可以令親友感到驕傲」。

馬希偉：發夢也沒想過的畫面

兩名大港腳「地標」小將馬希偉與杜俊暉，分別在上、下半場各建一功，前者形容昨仗正選兼入波是「發夢也沒想過的畫面」，「知道可能是香港大球場最後一仗，之後可能會不時回帶這情景。希望之後不要自滿，繼續交出好表現」。他憶述入球當刻發現對手防線有空位，於是果斷入楔一博，「即使不傳給我，也能為後上隊友製造空間」。惟他亦指此戰發現自己還有很多不足，「例如體能，這次面對亞洲頂尖球員，速率突然之間提高，真係好快」。

杜俊暉稱氣氛如身處世界之巔

杜俊暉對處子戰即有入球稱感覺瘋狂，「不能用言語形容，球迷氣氛好好，好大聲，讓我就如身處世界之巔一樣」。他昨仗獲父親和朋友入場觀戰，透露6周前曾受傷，幾乎錯過代表港足機會，故感激自己克服困難，成就如今成果。