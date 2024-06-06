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體育

體壇快訊：曼城反控英超賽會歧視

【明報專訊】據多家英媒報道，被控違反115條英超財務規則的應屆聯賽冠軍曼城已提交了一份長達165頁的法律文件反控英超賽會，內容指對方針對及歧視「油資球會」，並指被英超制度逼害，如決策只需三分二球會投票通過即可改規例等。曼城的控訴將於下周一展開聆訊。

港跑手月底戰啟德百公里賽

「飛越啟德100公里跑步機慈善挑戰賽2024」將於本月22及23日在荃灣上演，賽事設不同組別，包括陳家豪、黃浩聰、黄啟樂、羅映潮等香港著名跑手將參賽，早前主辦機構率先在跑步機上舉行熱身賽，其中超級馬拉松跑手及定向運動員袁允灝以8小時53分鐘完成100公里。

巴西獨臂女乒戰巴奧殘奧

巴西乒乓球協會昨公布征戰巴黎奧運名單，其中曾奪殘奧獎牌的29歲乒乓球獨臂女將阿歷山大（Bruna Costa Alexandre），將成為巴西史上首個同時出戰奧運會和殘奧會的運動員。她在社交媒體上表示「在我年幼時父母為我失去手臂而哭泣，但終於有一天我還是會讓他們感到非常驕傲」。

楊楊配印尼賽首圈過關

印尼羽毛球公開賽昨於雅加達續演，港將楊雅婷/楊霈霖在女雙首圈以21：17、 21：18擊敗馬來西亞的許嘉雯/林秋仙，今迎戰6號種子韓國的金昭映/孔熙容。其他選手方面，將榮升新「世一」的國家隊石宇奇在男單首圈以21：16、 21：13挫隊友雷蘭曦。

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