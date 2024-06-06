史拿升世一意國首人 「對祖國意義重大」 明鬥艾卡拉斯爭入法網決賽

雷芭堅娜爆冷負柏奧莉妮無緣4強

澳網男單冠軍史拿，在法網男單8強以6：2、6：4、7：6（7：3）挫10號種子狄米托夫後，獲悉將超越因無法在法網續戰的佐高域而榮膺「世一」，他說：「這對我和意大利網球發展都意義重大。祖國的網壇目前有很多優秀的教練和球手，我為能成為其中一分子而高興。我樂於目睹現在愈來愈多年輕同胞參與這運動。」

史拿將與21歲的卡路士艾卡拉斯爭入決賽，兩人過去交鋒8次各勝4次。艾卡拉斯說：「下仗是一場非常困難的惡鬥。史拿現在是當今最佳球手。」艾卡拉斯在8強戰以6：3、7：6（7：3）、6：4挫敗9號種子希臘籍的特薛斯柏斯。女單8強方面，4號種子哈薩克籍的雷芭堅娜爆冷以2：6、6：4、4：6負12號種子意籍的柏奧莉妮。混雙38歲的中華台北女將謝淑薇伙波蘭籍的薛連斯基在8強，以盤數2：0挫澳洲組合闖入4強。