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體育

塞爾特人決戰獨行俠 總決賽明掀戰幔 雙探花激鬥當錫艾榮

【明報專訊】今屆NBA總決賽將於明早揭開戰幔，首戰由東岸冠軍波士頓塞爾特人佔主場之利，迎戰西岸盟主達拉斯獨行俠，兩隊均有球星倒戈，其中獨行俠明星控衛艾榮向他懷有敵意的球迷稱現已擅長控制情緒，更反指聽到TD花園球場（塞爾特人主場）安靜下來真是再好不過。

上屆東岸決賽爆冷被8號種子邁阿密熱火淘汰的塞爾特人，自從季前透過交易引入後衛賀利地及中鋒波辛傑斯，令球隊今屆整體實力較去年更平均，終在常規賽交出64勝18負戰績，以東岸頭號種子晉身季後賽，也是唯一一支攻守正負值達到雙位數的球隊。今屆季後賽首輪對熱火時雖場數一度被追成1：1，但憑穩定發揮，終以場數4：1力挫熱火，報卻上屆東岸決賽被淘汰之仇。「綠軍」其後到東岸4強面對克里夫蘭騎士，以及印第安那溜馬都分別能以場數4：1及4：0輕鬆勝出，稱霸東岸。

波辛傑斯勢復出 為綠軍添火力

塞爾特人長人中鋒波辛傑斯雖在季後賽首圈拉傷右小腿，一直至今高掛免戰牌，但據報他今仗將會復出，為球隊提供額外火力，他賽前稱期待倒戈舊東家，加上主要「雙探花」塔圖和獲東岸決賽最有價值球員的謝倫布朗成得分泉源，是球隊力爭先拔頭籌的本錢。

至於對手達拉斯獨行俠雖只以西岸5號種子躋身季後賽，但自從2月初透過交易引入中鋒加福特和前鋒PJ華盛頓後，攻守效率提升至另一層次，使教練傑特能作出靈活調配。季後賽首兩圈分別以場數4：2反勝4號種子洛杉磯快艇，以及勇挫頭號種子奧克拉荷馬雷霆，更在西岸決賽以4：1力克3號種子明尼蘇達木狼，達拉斯後場明星組合盧卡當錫與艾榮狀態甚勇，成擊敗列強勇奪西岸冠軍的主力功臣。

艾榮再倒戈塞爾特人

自認更懂控制情緒

將於季後賽第3次倒戈塞爾特人的獨行俠球星艾榮，自認現時更懂得控制情緒，「我就是為了這些時刻而生，能夠處理這樣情况，我認為這是我與球迷之間的健康關係，聽到TD花園球場安靜下來真是再好不過了」。

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