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體育

麥巴比劍指歐國盃桂冠 稱24年前封王實在太久

【明報專訊】基利安麥巴比前日落實加盟皇家馬德里後，即劍指下周六凌晨在德國揭幕的歐洲國家盃，理由是這名25歲的法國隊長認為，「高盧雄雞」距稱雄歐洲達24年的時間實在太長。

出門遭粗暴言語對待感不快

基利安麥巴比為成為皇馬新兵興奮過後，將目下首要目標定為揚威歐國盃，他說：「作為法國隊長，我必須有責任感，須保護我的國家隊。我們上次在歐國盃奪標已是2000年，24年了，太久了。」他於2017年展開國際賽生涯，分別在2018和22年協助法國獲得世界盃冠軍和亞軍，又在2021年歐洲國家聯賽封王，卻在2020年歐國盃16強鬥瑞士隊至互射12碼，於最後一射「宴客」及連累球隊出局，令他坦言是其履歷的污點。

他回顧剛過去的一季因提早表白季後離開巴黎聖日耳門（PSG）後，被人以粗暴言語對待而不開心，但承認獲PSG教練安歷基拯救，並稱即使這球季因個人表現未達最高水平而十分艱難，但同時又為它感到無比自豪。法國今晨主場友賽盧森堡隊後，會在下周一凌晨的歐國盃前最後一場熱身賽碰客軍加拿大隊。法國在歐國盃D組對手依次是和奧地利、荷蘭和波蘭隊。

此外，曾效皇馬、現於曼聯前途未卜的中場卡斯米路已入股西丙球會馬貝拉，而皇馬名宿希亞路則獲沙特阿拉伯聯賽亞軍艾納斯委任為體育總監。

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