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體育

國足鬥泰國生死戰　伊雲高域盼主場取漂亮勝仗

【明報專訊】中國足球國家隊（國足）今晚8時迎世界盃亞洲區外圍賽C組「生死戰」，在瀋陽主場惡鬥泰國隊。主帥伊雲高域昨在賽前記者會稱，期待在5、6萬名主場球迷入場吶喊助威下，取得一場漂亮勝仗。

武磊累積黃牌停賽 王大雷任隊長

世盃外亞洲區次圈C組4輪過後，韓國隊以10分不敗排榜首，中國隊7分居次，泰國隊4分第3，新加坡隊1分列末席。國足下周二最後一輪要作客硬撼韓國，今晚在瀋陽奧林匹克體育中心體育場迎戰泰國，將成關乎能否首兩名晉身第3圈的「6分波」。國足去年底首循環對碰，憑武磊及王上源各入一球，作客反勝2：1。

內地傳媒報道，國足今仗在武磊累積黃牌要停賽下，將由門將王大雷任隊長，前線料起用兩名歸化兵阿蘭與費南多攻堅。主帥伊雲高域昨在賽前記者會承認感受到是役廣受關注，期待在5、6萬名主場球迷吶喊助威下，會堅持單防中踢法取得漂亮勝仗，「今場對我們非常重要，對手實力很強也很需要3分，我們會全力以赴實現目標」。王大雷稱今次可能是他最後一次爭取世盃外晉級，會份外珍惜機會。

泰國隊方面，有「泰國美斯」之稱的中場猜拿迪普桑格辛重返國家隊，將聯同效力日職北海道札幌岡薩多的翼鋒素柏猜組織進攻。日籍主帥石井正忠在賽前記招稱，餘下兩仗會以全取6分為目標，表明須提防國足的歸化兵。C組另一場韓國隊作客新加坡隊同於晚上8時開賽；而B組4戰全勝已提早出線的日本隊，於今晚8時10分作客榜尾僅1分的緬甸隊。

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