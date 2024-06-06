後安達臣時代首擊 港足新衫迎伊朗 逾200球迷提早排隊求購 開售3小時售罄

香港vs.伊朗 港台電視32台 晚上20：00直播

港足在世盃外亞洲區次圈E組戰績為1和3負，得失球較遜下屈居同得1分的土庫曼隊之下而暫排末席，已確定無緣晉身第3圈。港足去年11月首戰作客0：4不敵伊朗隊，連同今年1月卡塔爾亞洲盃分組賽以0：1告負，過去7次在國際A級賽與這支西亞勁旅交手皆敗。

稱沿用逼搶風格 微調死球戰術

港足上周三有安達臣突然離任主教練，今仗由原任助教的盧斯爾暫代領軍，另有兩名港超球隊主教練盧比度及司徒文俊暫任助教輔助。盧斯爾昨在賽前記者會表示，除了會沿用安達臣的逼搶風格，球隊在用球及死球戰術將稍作微調，「進攻上希望讓球員發揮創意，行軍更為流暢；球員已熟習一套風格，我們不希望改變太多」。同出席記招的門將葉鴻輝承認，安達臣離隊難免有影響，但球員仍然享受訓練，稱隊內氣氛不錯，「職員加入和離開是平常事，這就是足球。大家都盡力適應盧斯爾帶領下的部署，比賽內容不會有太大分別」。

此外，港足前晚公布推出新球衣後，新主場球迷版昨午3時起於旺角花園街指定門市率先公開發售，售599元，每人限買兩件。開售前已有逾200人在店外排隊，人龍於開售一小時仍絡繹不絕，最終開售後不足3小時已售罄。據悉今批貨約有1000件主場，今晚在球場內不會有新主場球衣發售。

頭位球迷早4小時排隊 讚新戰衣設計有誠意

排頭位的球迷Steven透露，因上款主場球衣在去年初推出時「一衫難求」，特意提早於昨早11時已到達店外排隊，終如願買到兩件心頭好，讚新球衣設計較上款有誠意，「花紋、細節位都比較多」。這件是港足隊徽字樣由「香港」換成「中國香港」後首件代表隊球衣。Steven認為仍無損購買意欲，「始終一直支持香港隊，即使隊徽怎樣變，也會繼續支持」。

伊朗已出線續強陣訪港 泰尼米等9旅歐兵在列

另邊廂，伊朗隊目前世界排名第20，比港足高137名。該隊於E組以3勝1和不敗居首，與同得10分的烏茲別克隊提前攜手出線第3圈；這次來港陣容仍精銳盡出，射手泰尼米、阿斯蒙及翼鋒查漢巴克殊等9名旅歐兵均在陣。主教練加蘭內伊在賽前記招特別提及盛傳將到中甲球會執教的安達臣，祝願對方在新東家發展順利。

（世盃外消息）