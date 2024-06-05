負傷戰逾4.5小時反勝入8強 破大滿貫勝仗紀錄 佐高域膝傷退賽無緣衛冕

37歲的佐高域日前於第3圈與意籍新星梅薩迪激戰4小時29分鐘才贏盤數3：2過關，並因戰至法國當地時間凌晨3時07分而寫下賽會最夜完場紀錄。他晉級16強後面對25歲阿根廷籍好手謝倫杜洛，雖然首盤輕取6：1，但及後受制對方多變打法，加上右膝有傷一度須治理員入場，結果他連失兩盤5：7、3：6，連續兩圈身陷出局邊緣。

這名塞爾維亞籍「世一」及後食止痛藥力拚，在現場球迷打氣聲中負傷續戰，更於第4盤第12局打破謝倫杜洛的發球局後贏7：5扳平盤數。戰至決勝盤，佐高域再於末段發力，在第8局破發後隨即保發，再贏一盤6：3拿下勝利，激戰4小時39分鐘後險勝盤數3：2，連續15屆法網至少躋身8強，並取得個人第370場大滿貫勝仗，超越369場的名宿費達拿，寫下男單歷史新一頁。賽後佐高域笑言：「我也不知道自己是如何贏下這一仗的，但我知道自己的體能及狀態並沒太大問題，始終日前才打了一場差不多長時間的比賽，昨（前）日我主要都是在休息及做一些身體恢復的物理治療，幸好自己應付得來。」

不過，他在昨晚宣布經磁力共振掃描（MRI）後，因右膝傷勢不容許續賽下，遺憾地決定退賽，意味他將無緣爭取衛冕。

薩維利夫激戰5盤力克魯尼

施維雅達女單4強撼嘉奧芙

此外，男單4號種子的德籍星將阿歷山大薩維利夫，昨激戰4小時11分鐘後，以盤數3：2反勝丹麥籍13號種子的魯尼，將與11號種子的澳洲籍好手迪文亞爭入4強。女單方面，波蘭籍世界一姐施維雅達昨以直落兩盤輕取5號種子的捷克籍好手禾祖素娃，4強將面對3號種子的美籍星將嘉奧芙。後者昨則在另一場8強以盤數2：1反勝8號種子的突尼斯籍好手查比雅。