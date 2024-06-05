英格蘭友賽大勝波斯尼亞 彭馬卡尼建功 修夫基認選人添幸福煩惱

對比今年3月對比利時隊的排陣，英格蘭隊此仗正選共有7個調動。季尾表現搶鏡的水晶宮孖寶馬克古希、伊比爾治伊斯，以及車路士進攻核心高爾彭馬俱正選上陣。戰至下半場60分鐘，「三獅」後衛安斯干沙博得12碼，由高爾彭馬操刀取得其效力英軍的首個入球。其後移任中場的阿歷山大阿諾特臨完場前5分鐘抽射得手，加上後備上陣的隊長哈利卡尼4分鐘後錦上添花，助英軍3球輕取對手。

難得此仗多名英軍「新鮮人」都表現搶鏡，英格蘭主帥修夫基自然讚不絕口，「彭馬是帶動球隊進攻的重要一員，他取得國家隊首個士哥實在令人興奮。伊斯十分享受在自由度高的場合發揮，阿諾特的質素大家都有目共睹」。修夫基同時透露正面對選人的「幸福煩惱」，要本周五友賽冰島隊後決定26人大軍名單殊不容易。

30次攻門徒勞 德國悶和烏克蘭

至於英軍宿敵德國隊，雖有今季在阿仙奴及利華古遜大熟大勇的鋒將夏維斯及科利安華迪斯壓陣，但全場攻門多達30次下仍無法攻破作客的烏克蘭隊，最終雙方0：0完場。德軍教頭拿高士文賽後則指球隊前20分鐘表現非常出色，但其後球員在進攻方面欠侵略性，導致得勢不得分。