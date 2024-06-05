麥巴比官宣投皇馬簽約5年 貼童年照稱夢想成真 年薪1.28億遜PSG

麥巴比本月底將與法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）約滿，季尾他親證不會續約，結束7年PSG生涯。這名25歲法國隊頭號球星早於2021年起便多次盛傳獲皇馬斟介，2022年夏天更傳雙方已達成協議，這支西甲班霸昨終官宣麥巴比將以自由身加盟，簽約5年至2029年6月，亦令這宗「肥皂劇」終告落幕。會方在聲明中表示：「皇馬已與麥巴比達成協議，他將在未來5季成為皇馬一員。」

C朗留言祝福 「期待你燃亮班拿貝」

傳首季穿9號 待莫迪歷離隊繼承10號

麥巴比後於社交網上載自己年少時穿起皇馬外套的相片，並用西班牙文、英文和法文三語寫道：「夢想成真。很高興也很自豪能夠加入我從小就夢想效力的球會皇家馬德里，沒有人能明白我現在有多興奮。我急不及待想見到皇馬球迷們，感謝你們難以置信的支持。」當中有張相片更是與C朗合照，而偶像都有留言送上祝福道：「非常期待看到你燃亮班拿貝」。

麥巴比雖在PSG贏盡法甲等本土錦標，唯獨至今仍無緣問鼎歐聯冠軍，或多或少加快他欲加盟已15次歐聯封王的皇馬之決心。據報麥巴比在皇馬稅後年薪達1500萬歐元，較PSG時期的2000萬歐元為少。而他以自由身加盟後，其團隊將分期獲得超過1億歐元（約8.49億港元）的簽字費，同時當事人擁有80%肖像權。

多間歐洲傳媒報道，由於持有皇馬10號球衣的老將中場莫迪歷料獲續約多一季，加上麥巴比並沒要求立即穿上10號，預計他將追隨C朗當年加盟皇馬的步伐，同樣首季先穿9號，待莫迪歷離隊後才繼承這個他在法國隊的標誌號碼，就如C朗也在隊長魯爾離開後，在皇馬翌季才開始改披其標誌7號球衣。另有報道稱，麥巴比代表法國隊完成歐洲國家盃後，皇馬才會安排盛大歡迎儀式讓他正式亮相班拿貝球場；有指法國隊若晉身歐國盃4強，麥巴比就未能隨行皇馬於7月底在美國展開的季前之旅。

麥巴比將於明晨隨法國隊主場友賽盧森堡隊；法國隊日前公布出戰巴黎奧運的25人初選集訓名單，麥巴比榜上無名，超齡球員起用里昂33歲前鋒拿卡錫迪，是這名阿仙奴舊將相隔約6年半重返國家隊。奧運隊主教練兼名宿亨利僅稱，會繼續爭取徵召麥巴比在主場征奧。