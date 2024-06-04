盧比度首助港足操練備戰世盃外 暫代主帥盧斯爾：更多教練支援是好事

港足於世盃外亞洲區次圈E組4戰1分已出局，最後兩仗為周四在香港大球場對伊朗隊，以及下周二作客土庫曼隊，決選23人未有林衍廷、余在言、張憙延及林樂勤等亞洲盃決賽周或杭州亞運成員；首召今季港超最佳青年球員之一的東方翼鋒馬希偉，以及英甲球隊保頓U18翼衛杜俊暉，並有安永佳、茹子楠、孫銘謙及周緣德4名中超兵在列，約滿冠忠南區的入籍前鋒史提芬彭利拿亦有入選。

安達臣上周三突然辭任主教練後，港足由奧地利籍助教盧斯爾暫代主帥領軍，並先後有兩名港超球隊主教練司徒文俊及盧比度加入暫代助教輔助。盧斯爾稱球隊會延續安達臣的踢法，「我跟球員說在今屆最後兩場世盃外及最後一場主場，要盡力踢場精彩賽事。此事（安達臣離任）對港隊當然會有影響，但在歐洲以至全球球壇都會有類似情况發生」。

盧斯爾又稱上周五才知悉盧比度會加入教練團，承認對此略有驚訝，惟稱：「有更多教練支援是好事，我們有23名球員，有4、5名教練從旁可觀察到更多。」對於部分港將因合約等因素落選，盧斯爾承認若球員能更早處理合約問題會更好，但認為也是其他球員的機會，讚揚兩名新人馬希偉和杜俊暉昨在操練表現很好，稱陣中每個球員都有機會上陣。

茹子楠信盧比度熟悉土炮助揀蟀

一眾中超兵昨歸隊，茹子楠承認對安達臣離任感意外，「無諗過3月作客烏茲別克是他最後一場帶隊，因為感覺唔到有事，但他有好發展時，會尊重其決定」。繼東方再跟盧比度合作，「茹子」形容對方是體貼及好錫球員的教練，「他熟悉香港球員，可給意見哪些球員適合現在港隊的踢法」。

另邊廂，伊朗隊昨抵港26人大軍中，仍有4大旅歐球星阿斯蒙、泰尼米、查漢巴克殊及沙文古度斯壓陣，為伊朗上陣104場的34歲老將前鋒安沙里法特則落選。