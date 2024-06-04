盧比度首助港足操練備戰世盃外 暫代主帥盧斯爾：更多教練支援是好事

【明報專訊】中國香港足球代表隊將於周四晚世界盃亞洲區外圍賽主場迎戰伊朗隊，決選23人大軍昨雨中備戰，亦是東方主帥盧比度暫任港足助教的首課操練。暫代主教練盧斯爾表明會延續前帥安達臣的踢法，又稱有更多教練支援是好事。中超右閘茹子楠認為，盧比度熟悉香港球員，可提供寶貴意見。
港足於世盃外亞洲區次圈E組4戰1分已出局，最後兩仗為周四在香港大球場對伊朗隊，以及下周二作客土庫曼隊，決選23人未有林衍廷、余在言、張憙延及林樂勤等亞洲盃決賽周或杭州亞運成員；首召今季港超最佳青年球員之一的東方翼鋒馬希偉，以及英甲球隊保頓U18翼衛杜俊暉，並有安永佳、茹子楠、孫銘謙及周緣德4名中超兵在列，約滿冠忠南區的入籍前鋒史提芬彭利拿亦有入選。
安達臣上周三突然辭任主教練後，港足由奧地利籍助教盧斯爾暫代主帥領軍，並先後有兩名港超球隊主教練司徒文俊及盧比度加入暫代助教輔助。盧斯爾稱球隊會延續安達臣的踢法，「我跟球員說在今屆最後兩場世盃外及最後一場主場，要盡力踢場精彩賽事。此事（安達臣離任）對港隊當然會有影響，但在歐洲以至全球球壇都會有類似情况發生」。
盧斯爾又稱上周五才知悉盧比度會加入教練團，承認對此略有驚訝，惟稱：「有更多教練支援是好事，我們有23名球員，有4、5名教練從旁可觀察到更多。」對於部分港將因合約等因素落選，盧斯爾承認若球員能更早處理合約問題會更好，但認為也是其他球員的機會，讚揚兩名新人馬希偉和杜俊暉昨在操練表現很好，稱陣中每個球員都有機會上陣。
茹子楠信盧比度熟悉土炮助揀蟀
一眾中超兵昨歸隊，茹子楠承認對安達臣離任感意外，「無諗過3月作客烏茲別克是他最後一場帶隊，因為感覺唔到有事，但他有好發展時，會尊重其決定」。繼東方再跟盧比度合作，「茹子」形容對方是體貼及好錫球員的教練，「他熟悉香港球員，可給意見哪些球員適合現在港隊的踢法」。
另邊廂，伊朗隊昨抵港26人大軍中，仍有4大旅歐球星阿斯蒙、泰尼米、查漢巴克殊及沙文古度斯壓陣，為伊朗上陣104場的34歲老將前鋒安沙里法特則落選。