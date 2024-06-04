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體育
2024年6月4日星期二
萬人賀皇馬歐聯凱旋 卻奧斯再獲球迷挽留 羅曼奴：麥巴比日內來投
阿特蘭大謝幕戰告負 史卡維尼重創緣盡歐國盃
何詩蓓100自三連冠 環地中海賽獨攬7金1銀
史拿法網反勝 偕艾卡拉斯晉8強
摩連奴掌費倫巴治 劍指歐聯分組賽
足壇快遞：麥巴比未入法國奧運集訓
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盧比度首助港足操練備戰世盃外 暫代主帥盧斯爾：更多教練支援是好事
馬希偉盼大港腳首演 杜俊暉冀展翼鋒長處
體壇快訊：港隊草地滾球世界賽奪2金3銀1銅
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【明報專訊】（請看附圖）
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