萬人賀皇馬歐聯凱旋 卻奧斯再獲球迷挽留 羅曼奴：麥巴比日內來投

皇家馬德里在溫布萊球場以兩球淨勝多蒙特，將歐洲冠軍紀錄改寫為15次，昨在市內舉行勝利巡遊，與眾同樂，但或令球迷更興奮的是，轉會權威羅曼奴在社交網站X透露：「基利安麥巴比加盟皇家馬德里，我們去吧！ 每份文件都已簽署、蓋章和完成。在贏得歐聯後，皇馬將在下周宣布麥巴比為新兵。他早在2月已下决定；他現在可以被視為新的皇馬球員。」羅曼奴昨晚更稱兩陣營快將水到渠成。

雲尼斯奧斯當選歐聯最佳球員

事實是法國《隊報》早在上周五已報道，25歲的麥巴比會在皇馬於歐聯封王後的48小時內，在當地時間昨日以自由身，加盟該支亦勇奪今季西甲和西班牙超級盃的勁旅。此外，羅曼奴指皇馬今夏仍會再簽一個球星。

回說勝利巡遊期間，卻奧斯被球迷高呼要求留隊，但他回應道：「我在3周前奪得西甲冠軍後承諾會返回這裏再次慶祝。非常感謝難忘的10年，我無話可說。」此外，連續兩季歐聯決賽建功的皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞，被球迷呼喊可成為金球獎得主，而今季歐聯上陣10次入6球和交出5個助攻的他，昨獲選為今季歐聯最佳球員，皇馬中場祖迪比寧咸則獲選為最佳年輕球員，而後二者與隊友守將丹尼爾卡華積及魯迪格一起入選最佳陣容，多蒙特亦有中場沙比薩、後衛曉姆斯、伊恩馬特臣和門將基哥高普入選，餘下3人是拜仁慕尼黑前鋒哈利卡尼、曼城中場菲爾科頓和巴黎聖日耳門中場域天拿。

比寧咸避戰英軍歐國盃熱身賽

此外，比寧咸獲英格蘭隊主帥修夫基獲准休息至周六才歸隊，意味除避戰今晨主場對波斯尼亞隊外，也會缺席周六凌晨迎戰客軍冰島隊的兩場歐洲國家盃熱身賽。另外，即使皇馬門將泰拔高圖爾斯在歐聯決賽表現可圈可點，但比利時足總重申不會將對方納入歐國盃大軍之內。