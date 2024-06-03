法網挫梅薩迪闖16強 凌晨3時完賽寫歷史 佐高域苦戰4.5小時晉級

己年屆37歲的24座大滿貫得主佐高域，昨在法網第3圈面對年初曾在香港公開賽與港將黃澤林交戰的22歲意籍新星梅薩迪。雙方此前交手佐高域以4勝1負佔上風，但昨仗初段二人表現均勢，佐高域在首盤直至第12局才把握機會打破對方發球局，先贏7：5。次盤雙方拉鋸至決勝局，結果梅薩迪贏細分8：6，贏7：6扳平盤數。

第3盤梅薩迪表現強勢，兩度破發後大勝6：2，盤數反超2：1。不過，佐高域在第4盤中段起發力並接連破發，結果連贏兩盤6：3、6：0，激戰4小時29分鐘後，以盤數3：2力克對方過關，晉級16強後將遇23號種子的阿根廷籍球手謝倫杜洛。

感謝球迷予動力撐到底

昨仗完場已是法國當地時間凌晨3時07分，成為賽會史上最夜完場賽事，此前紀錄是4年前男單8強，該仗拿度戰至當地凌晨1時26分以盤數3：0淘汰當時年僅18歲的現時世界二哥史拿，最終拿度亦在該屆決賽擊敗佐高域封王。

佐高域昨賽後表示：「首先我必須讚許梅薩迪，他此仗幾乎拿下勝利，戰至第4盤初段我認為他是當刻場上表現更佳的一位。幸好在場的球迷令我有動力堅持下去。」而在去年美國公開賽時曾表明不介意凌晨打球的他，亦舉起手臂看看手表並開玩笑道：「噢！原來已3點了，你們仍在此真的了不起。小朋友，你們理應在牀上睡覺才對，為什麼會在這裏呢？我只能說謝謝大家了。」

其餘賽果方面，男單4號種子的德籍好手阿歷山大薩維利夫昨激戰逾4小時，終以盤數3：2反勝荷蘭籍好手奇克斯普；俄籍5號種子丹尼麥維迪夫亦激戰近3.5小時挫捷克籍球手馬查克。

至於國家隊一姐的7號種子鄭欽文，則在女單第3圈意外地以盤數1：2反負俄籍球手艾雲絲恩下馬。而波蘭籍「世一」施維雅達僅花40分鐘，就以直落兩盤6：0擊敗另一俄將樸達普娃，率先晉級8強。