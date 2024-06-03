體壇快訊：金牛大勝江西闖NBL季前賽決賽

安洗瑩克陳雨菲揚威星洲羽賽

新加坡羽毛球公開賽昨煞科，韓籍世界一姐安洗瑩在負傷下仍於女單決賽以局數2：1力克世界第2的國家隊名將陳雨菲，奪今年個人第3座錦標。男單方面，世界二哥石宇奇以局數2：1反勝國家隊隊友李詩灃，同取年內第3冠。而國家隊亦分別在男、女及混雙，擊敗來自印尼、日本及中華台北隊的勁敵奪冠。

蘇格蘭歐國盃前折賴登戴基斯

歐洲國家盃將於香港時間下周六凌晨展開，與東道主德國隊同處A組的蘇格蘭隊昨傳來壞消息，陣中效力英冠球會昆士柏流浪的28歲前鋒賴登戴基斯，在隨蘇軍操練備戰明晨友賽直布羅陀隊時膝部受傷，篤定無法趕及復出隨軍征戰歐國盃而退隊。

帕丘卡大勝機員六奪中北美冠

中北美洲及加勒比海冠軍盃昨晨上演決賽，墨西哥班霸帕丘卡憑委內瑞拉國腳前鋒荷西朗頓梅開二度，加上隊友米基爾洛迪古斯的入球，以3：0擊敗美職球會哥倫布機員，隊史第6次奪得中北美冠，看齊另一墨超球會藍十字，成歷來第2多冠軍的球隊。

邁阿密美職兩輪不勝領先優勢減

國際邁阿密昨早於美職聯賽雖有球王美斯及另外兩名星將蘇亞雷斯及佐迪艾巴各建一功，但最終僅在主場以3：3言和聖路易城SC，連續兩輪不勝後，以18戰得35分續居東岸榜首，但只領先踢少兩場的次席球隊FC辛辛那提兩分。