皇馬挫多蒙特 十五度登歐洲之巔 安察洛堤五奪冠軍史上首人 盼卻奧斯收回成命留效

皇馬昨仗初段陷於被動，被多蒙特在首22分鐘內，先有中場祖利安白蘭特禁區內近射僅斜出，後有翼鋒艾迪耶美單刀扭過敵軍門將泰拔高圖爾斯後窄位射失，然後出現中鋒富克洛近門左腳射門中柱彈出的驚險場面。大難不死的皇馬及後更有高圖爾斯分別於28及42分鐘，擋出艾迪耶美和中場沙比薩的命射，才力保上半場不失。

換邊後皇馬加強攻勢，迎來球員生涯最後一場球會賽的卻奧斯於49分鐘罰球射死角，但被多蒙特門將基哥高保撲出。72分鐘多蒙特換入賽後離隊的馬高列奧斯，但不足兩分鐘便被接應卻奧斯開出角球的卡華積頂入打破缺口。及後卻奧斯的罰球、卡馬雲加的遠射及後衛拿祖費南迪斯的頭槌俱被高保瓦解。

連同西甲西超盃榮膺「三冠王」

83分鐘，多蒙特後防再失守，由中場祖迪比寧咸橫傳予翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞窄位射成2：0。85分鐘，皇馬主帥安察洛堤將卻奧斯換出，讓這名結束10載皇馬生涯的34歲德國國腳接受球迷歡送，他離場時亦指向球衣上的皇馬徽章並振臂高呼。雖然多蒙特於87分鐘有富克洛頭槌破網，但因越位在先「食詐糊」下，皇馬終淨勝兩球，連同西甲及西超盃，今季榮膺「三冠王」。

連同帶領AC米蘭兩度在歐聯封王，安察洛堤昨將奪標教頭紀錄改寫為5次，球員時代也曾助米蘭稱雄歐聯的他說：「作為球員和教練，歐聯給我無比快慰。我很幸運能身處世界上最好的球會。在這裏我們的胃口是不會飽的，我的目標是努力協助球隊重複奪標。」這名下周一便65歲的意籍名帥總結這場決賽道：「這是場非常艱苦和意料之外的決戰。球員上半場的表現有點懶散，令多蒙特為所欲為，但下半場情况好轉、取得平衡和錯失減少，夢想亦得以延續，我們現在非常高興。」

六奪錦標 功臣卡華積：愈多愈好

談及早前宣布今夏代表德國隊戰畢歐洲國家盃後掛靴的卻奧斯，「肥安」則表示：「他在職業賽生涯頂峰離開我們，但已成皇馬傳奇，我們必須感謝他多年貢獻。事實上我們仍希望改變他的想法。」卻奧斯先後助拜仁慕尼黑和皇馬贏得1次和5次歐聯冠軍。另外，卡華積與隊友中場莫迪歷、後衛拿祖費南迪斯已為皇馬六奪歐聯，成就媲美球會名宿守將真度，但卡華積說：「為什麼不想想第7次？我們總想愈多愈好。」而倒戈多蒙特的比寧咸則說：「這類重要比賽都是我夢寐以求的。我的弟弟今次也在現場觀戰，我須為他樹立榜樣。」