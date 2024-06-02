港女欖亞洲賽奪亞 主場零封哈薩克 取WXV第3組參賽資格

今屆亞洲女子欖球錦標賽採單循環賽制，參賽隊伍包括中國香港、日本和哈薩克隊。港隊在上月22日首戰硬撼日本隊，雖有霍山文及莊嘉欣下半場接連達陣，但力戰下仍以12：29告負。日本隊在27日的第2仗以64：0大勝哈蕯克隊，成功蟬聯后冠更直接躋身明夏在英格蘭舉行的女子欖球世界盃，同時獲WXV錦標賽第2組別賽事的參賽資格。

港隊昨仗對陣哈蕯克隊是爭奪WXV錦標賽第3組別參賽資格的關鍵戰。賽事在暴雨下展開，兩隊開賽初段一直拉鋸，但港隊稍為佔優，「小飛俠」莊嘉欣20分鐘接過馮凱晴傳球後，在右路成功突破先開紀錄，加上蘇兒史密夫射入附加球，助港隊半場領先7：0。

易邊後港隊在45分鐘有蘇兒史密夫踢入定點球再添3分，加上高香慧和劉雅媛10分鐘內接連達陣，蘇兒史密夫亦踢入附加球，助港隊以22：0「零封」哈薩克隊，贏得今屆亞洲賽亞軍，同時獲WXV錦標賽第3組別參賽資格。

隊長潘慧欣：好想打入世界盃

港隊將帥在賽後難掩興奮，去年接過隊長一職的潘慧欣，直言港隊去年亞洲賽作客不敵哈薩克隊後，整年都為今仗作準備，「我們為了這場比賽準備良久，好想打入世界盃，這是每位球員的夢想。球隊現在取得WXV 錦標賽第3組別參賽資格，也是獲得世界盃入場券的另一個途徑」。

潘慧欣在2017年初入港隊即有機會出戰世界盃，她盼今次以隊長身分領軍追夢，「我們2017年打過世界盃，希望這團火仍在我們心中。希望我能團結隊友，大家在這支球隊打得開心，為彼此而戰」。港隊主帥陳朗詩則指麾下在開賽初段感緊張，但莊嘉欣達陣加上蘇兒史密夫踢入定點球取3分，是球員放下壓力的關鍵。

男子組方面，港隊在頭場以52：5大勝阿聯酋隊後，將在本月8日作客馬來西亞隊，22日重返主場迎戰韓國隊，力爭衛冕。