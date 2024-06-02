羅比夫法網第3圈止步 情緒失控擲拍踢凳

羅比夫今屆法網首兩圈均輕鬆過關，惟這名世界排名第6的俄籍名將，於第3圈面對世界第35位的23歲意籍球手阿蘭迪卻備受考驗，首盤拉鋸之餘，阿蘭迪更多次在網前短兵相接下取得致勝分，終戰至決勝局贏細分8：6，首盤贏7：6。次盤羅比夫面對阿蘭迪的強勁防守下多次失手，被兩度打破發球局再輸2：6。向來情緒不穩的他突怒擲球拍，並用球拍拍打膝蓋及多次踢向場邊板凳。結果他在第3盤再輸4：6，爆冷直落3盤告負，在第3圈止步。阿蘭迪晉級後將於16強鬥9號種子的希臘籍星將特薛斯柏斯。

此外，2、3號種子的意籍星將史拿及西班牙籍好手卡路士艾卡拉斯，昨分途直落3盤淘汰對手，其中史拿將於16強面對東道主球手莫廷，艾卡拉斯則要與加籍球手艾利亞施米爭入8強。

施維雅達輕鬆闖16強

女單方面，在上一圈驚險擊敗大坂直美的波蘭籍「世一」施維雅達，昨於第3圈輕鬆直落兩盤淘汰捷克籍的寶絲高娃，16強將遇俄籍球手樸達普娃。而2、4號種子的莎芭倫卡及雷芭堅娜，昨亦分途贏盤數2：0過關。