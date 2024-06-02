東方加時挫深水埗六奪港足總盃 獲來季亞冠聯外圍賽資格 葉鴻輝首偕兒子捧盃感圓滿

昨仗為今季港超最後一仗，有3437人在三號強風信號下冒雨入場。東方今屆4強勇挫衛冕的宿敵傑志，此仗正選陣容盡遣香港足球明星選舉得獎球員，包括入選港足明星11人的巴科爾、馬高斯、高素巴耶夫和丹尼爾，以及最佳年青球員余在言及馬希偉。深水埗以入籍兵蘇沙及尼高拉斯攻堅。東方會務發展總監戴文康之子、效力中超上海申花的中國國腳戴偉浚昨亦成座上客；身兼深水埗區議員的晉峰班主黃俊雄亦有入場內參與賽前兩隊大合照。

加時演入球騷 巴科爾梅開二度

兩軍上半場互無紀錄，下半場天文台改發一號風球戒備信號，但同時雨勢加劇。戰至補時，東方中場余在言曾射破深水埗大門，但經視像裁判（VAR）覆核後判越位在先而「食詐糊」，最終法定時間踢成0：0。加時上半場雙方重拾射門鞋，東方在99分鐘終打破僵局，由中堅高素巴耶夫在混戰中頭槌頂入，領先1：0。東方3分鐘後再下一城，由「球員之星」巴科爾單刀扭過門將李溢晉射入空門；落後兩球的深水埗僅1分鐘即由尼高拉斯追回一球，以及外援中鋒鄧嘉於補時頭槌破網，在完加時半場前追成2：2。今季港超神射手巴科爾於加時下半場115分鐘挺身而出，接應洛迪古斯地波傳中門前掃入，終憑這入球險勝3：2，隊史第6次贏得足總盃。

34歲門將葉鴻輝在兩歲兒子面前首捧盃，賽後與太太一家三口拍攝大合照，「最大意義是可以帶囝囝和家人一齊捧盃，這是自己好想做的事，始終有返咁上下年紀，再捧盃或入決賽機會未必好多，今次完成人生其一心願都好圓滿」。東方近兩季第3次入盃賽決賽終奪冠，阿輝稱證明球會近年方向正確，「這個足總盃對陣中年輕球員很大鼓舞」。今季港超神射手兼足總盃決賽功臣巴科爾被問到會否留隊，他稱仍未決定，「東方是非常好的球隊，我喜歡這裏每一人，當然仍未知道將會發生什麼事，但我很樂意留下」。東方副主席游永強表示，有信心包括巴科爾在內，今季絕大部分球員都繼續留效。

盧比度暫代港足助教 馬希偉首當大港腳

另外，港足在主教練安達臣上周三離任後，香港足總主席霍啟山昨確認，本月初兩場世界盃亞洲區外圍賽，邀請東方主帥盧比度加入教練團暫任助教。港足昨晚公布23人決選名單，東方中場馬希偉及英甲保頓U18翼鋒杜俊暉首入選。