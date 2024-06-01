體壇快訊：楊曉茹奪WIBA世界冠軍

國家隊世女排聯負日本

「女長城」中國女排昨於世界女排聯賽（VNL）澳門站次仗，雖有名將朱婷於第4局始後備上陣並取6分，但終以局數1：3不敵有隊長古賀紗理那獨取25分的日本隊，近5次交手首負，在巴黎奧運積分被追近。兩軍今分途續戰，其中國家隊將鬥泰國隊，日本隊則遇多米尼加共和國隊。

佐高域法網晉第3圈

塞爾維亞籍世界一哥佐高域昨晨於法國網球公開賽次圈，以直落3盤輕取西班牙籍球手巴爾拿；而在首圈淘汰「泥地王」拿度的5號種子德籍星將阿歷山大薩維利夫，亦以直落3盤淘汰比利時籍好手大衛哥芬過關。女單方面，7號種子的國家隊一姐鄭欽文以直落兩盤6：2輕取德籍球手卡柏絲治，殺入第3圈。

摩連奴勢簽費倫巴治兩年

據多間意大利媒體報道，今年1月突離任意甲球會羅馬的61歲葡萄牙籍名帥摩連奴，已同意接掌土耳其班霸費倫巴治，簽約兩年。

卡雲尼退出烏拉圭隊

37歲名將卡雲尼日前宣布正式退出烏拉圭國家隊，結束14年國際賽生涯，意味他將不會隨隊出戰下月於美國展開的美洲國家盃。這名一代中鋒2008年首次入選烏拉圭大國腳，至今共上陣136場入58球，是隊史次席射手及歷來第3多上陣球員，並曾隨軍出戰4屆世界盃及5屆美洲盃，其中在2011年美洲盃封王，以及在2010年世盃取殿軍。

安洗瑩新加坡賽闖4強

韓籍世界一姐安洗瑩昨於新加坡羽毛球公開賽女單8強，以直落兩局輕取日籍星將奧原希望，4強將遇印尼籍星將瑪莉斯卡東宗；而2號種子的國家隊名將陳雨菲，同以直落兩局擊退另一日籍前「世一」山口茜，將與爭入決賽。男單方面，頭兩號種子的丹麥藉世界一哥安賽龍及國家隊星將石宇奇昨亦分途過關，躋身4強。