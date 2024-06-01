深水埗決戰東方爭足總盃 陳浩然盼奪冠掃陰霾

香港足總盃決賽今午3時半在旺角大球場舉行，由東方與今屆「黑馬」深水埗爭冠兼來屆亞冠聯（ACL2）外圍賽席位。對於賽前傳有球員涉假波案兼球隊來季續戰成疑，深水埗主教練陳浩然盼以捧盃一掃陰霾。

兩隊主教練及隊長昨午出席足總盃賽前記者會，地區球隊深水埗今屆首圈小勝香港U23，8強藉互射12碼淘汰冠忠南區，再於本月中4強爆冷2：1反勝應屆港超冠軍理文，首晉決賽；東方則在8強小勝晉峰，4強2：1勇挫宿敵傑志，力爭繼2019／20年一屆再奪冠。

傳涉假波案 深水埗證一球員周一起請假

廉政公署日前拘捕12人涉打假波或非法外圍賭博，據指涉及一名深水埗球員做「艇仔」。主教練陳浩然在記招後受訪時確認，陣中有一名球員本周一致電請病假至今，對方本周無參與操練而不會參加決賽。

就深水埗來季能否續戰港超，陳浩然苦笑謂「就算沒有此事，在香港球圈也很難找贊助，負面新聞對全個球圈都有影響。坦白講球會這一刻無講過下季去向，我相信如果踢好決賽捧盃，之後任何事都會順利好多」。他透露會在比賽不同時段以不同戰術重點提防東方的今屆球員之星兼神射手巴科爾，「我們會不只準備一個方法去防守他」。

晉峰入紙來季續戰港超 傑志8將約滿離隊

此外，晉峰總教練何信賢向本報確認昨已遞表參加來季港超，稱有些新計劃，但未簽約暫未能公布更多詳情。

另外，衛冕港超失敗的傑志昨宣布8名球員約滿離隊，包括外援查理史葛、恩查、基爾頓、米基爾，以及港足入籍兵羅素及保羅。