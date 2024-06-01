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體育

列強謀當攔路虎 法國精兵成大敵

【明報專訊】今屆巴黎奧運美國男籃即使重組「夢幻隊」，但要完成五連霸卻勢必荊棘滿途，其中東道主法國隊、歐洲勁旅塞爾維亞與德國隊，以及去年在男籃世界盃曾挫美國的加拿大隊，料為今屆爭冠最大挑戰者。

有主場之利的法國隊，雖然近年國際賽戰績浮沉，但今屆巴奧將有去年NBA選秀狀元雲班耶馬歸隊出戰，這名年僅20歲的新星今季於聖安東尼奧馬刺已打出全明星水平，場均3.6次封籃冠絕NBA，最終大熱獲膺年度最佳新人。此外，法國隊陣中還有另一NBA老大哥高拔，這名效力明尼蘇達木狼的31歲中鋒，今季已第4次獲選為NBA年度最佳防守球員，在這兩名身高逾7呎的長人領銜下，法軍無疑是今屆各隊之中內線防守最強的球隊，而且包括二人在內共有6名NBA現役球員，這支上屆奧運銀牌得主要在主場再爭獎牌絕非夢話。

加拿大強陣爭首獎牌 約基治領銜塞國應戰

另一爭標熱門要數曾在去年世盃季軍戰擊敗美國的加拿大隊，陣中兩大星級後衛「SGA」基傑奧斯阿歷山大及查美梅利今季在各自球會均表現突出，令這支坐擁大半隊NBA球員的「楓葉國」有力首度挑戰奧運籃球獎牌。至於有應屆NBA年度最有價值球員（MVP）約基治領銜的塞爾維亞隊，以及去年爆冷首奪世盃冠軍的德國隊，亦有力成為美國隊衛冕之路的「攔路虎」。

（奧運前瞻）

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