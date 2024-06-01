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體育

夢幻隊重組衝男籃金牌 居里初戰奧運 聯袂占士杜蘭特爭五連霸

【明報專訊】要數今年巴黎奧運其中一面備受注目的金牌，男子籃球可謂無出其右。皆因一眾NBA頂級球星今屆決定再度聯手，重組「夢幻隊」之名，以最強陣容力爭五連霸。當中已年屆36歲的球星史堤芬居里，更是初嘗征奧滋味，與最後探戈的39歲「大帝」勒邦占士領銜抵禦列強挑戰。

籃球項目在已故前NBA總裁大衛史端的全球化推動下，如今已開花結果，現役最強的籃球員不少都來自歐洲。而近6屆NBA年度最有價值球員（MVP）獎項之中，亦只有年初剛入籍的安必特屬美國籍（奪獎時以喀麥隆籍），這亦反映美國隊在國際賽場上輕鬆稱霸的時代，早已成為歷史。

占士隔12年再戰料最後探戈

正如過去兩屆男籃世界盃便是最佳例子，美國隊即使仍有不少NBA球星隨隊征戰，但陣容只屬半力下皆遇滑鐵盧，其中在前屆更是在8強負予法國隊止步後，再於名次賽不敵塞爾維亞隊，最終僅能擊敗波蘭隊以隊史最差的第7位作結；而去屆則在4強不敵德國隊，再於季軍戰負予加拿大隊得「梗頸四」，被美媒狠批不濟。

隨着勒邦占士去年底發出為國重奪榮耀的宣言後，據報在他與以名帥卡爾為首的美國隊教練團牽頭下，最終促成一眾頂級球星（見表）願意參戰，包括首次征奧的史堤芬居里、過去3屆奧運均隨隊奪金的杜蘭特、年初宣布選擇代表美國隊的安必特、被稱為「米高佐敦之子」的新星安東尼愛華士，以及今季NBA助攻王哈利布頓等，重組「夢幻隊」出戰巴黎奧運。

曾在2004、2008及2012年奧運代表美國隊奪得2金1銅的勒邦占士，將會相隔12年再征奧，他不諱言道：「這應該會是自己最後一次奧運了。過往我因要顧及球會，在平衡傷患風險下總是要有所抉擇，一旦我代表國家出戰，就必定要全力以赴，若怕傷或有傷在身，我寧願不參加。現在我很健康，與球會（洛杉磯湖人）亦在有關方面有良好溝通，因此我才決定要去巴黎。」

居里初體驗盼一仗功成

美男籃小組遇塞爾維亞

至於金州勇士球星史堤芬居里此前只曾代表美國隊參加2010及2014年男籃世界盃並奪金而回，從未在奧運亮相的他透露：「其實上兩屆我已很想參與，可惜兩次都錯過了。我認為如今是合適的時機在奧運『地標』，尤其是我在球會的隊友（基利湯臣及祖利蒙特格連）都已擁有奧運金牌，令我更想擁有它。」

今屆美國隊身處C組，對手包括歐洲勁旅塞爾維亞隊、非洲代表南蘇丹隊，以及一支下月初從最後外圍賽決出的隊伍。每組前兩名將直入8強，而3組中最佳兩支第3名亦可出線。

（奧運前瞻）

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