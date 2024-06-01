多蒙特1：2皇家馬德里

兩軍同有老臣告別，但論成就卻奧斯明顯較馬高列奧斯勝一籌，皇馬在這功勳中場最終戰定必踢出百二分態度。此外，皇馬前線三子雲尼斯奧斯祖利亞、祖迪比寧咸及洛迪高高斯今季合力攻入逾40球之多，加上決賽經驗較多，看好皇馬最終小勝封王。

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多蒙特0：3皇家馬德里

作為歷來贏得最多次數歐聯的球隊，加上有此前5次領軍晉身這項決賽4次捧盃的主帥安察洛堤加持，在歐聯決賽還是信奉經驗，看好皇家馬德里第15度問鼎大耳獎盃，讓將於歐洲國家盃後退役的功勳中場卻奧斯，在球會畫上完美句號。

波王

多蒙特3：2皇家馬德里

既然阿特蘭大及奧林比亞高斯可以在半爆冷情况下，分別在歐霸和歐協聯決賽勝出封王，多蒙特為何不能在歐聯決戰勇挫皇家馬德里？况且「蜂兵」壓力比皇馬少之外，敵軍門將泰拔高圖爾斯復出不久便可能在這大戰被委以重任，或正是隱憂所在。

守丹

多蒙特0：2皇家馬德里

決賽勝負往往取決於經驗，皇家馬德里莫論主帥安察洛堤及戰將如卻奧斯及莫迪歷等皆奪冠無數，各賽事47場不敗之勢任何球隊也難攖其鋒；多蒙特少帥泰錫功力也難比四奪冠軍的安帥，兩老曉姆斯及馬高列奧斯也料繼2013年再次屈居亞軍。

能恩

多蒙特1：2皇家馬德里

以史為鑑，大賽往往是更具經驗的球隊方能進佔上風，因此看好皇家馬德里再捧「大耳盃」也屬人之常情。然而多蒙特今屆反擊效率高，加上今仗料擔正的皇馬門將泰拔高圖爾斯，自上月傷癒復出至今仍未受真正考驗，「蜂兵」有力進逼敵軍防線。