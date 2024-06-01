球會生涯終極戰 卻奧斯：將想念足球

34歲的卻奧斯早前宣布將跟隨德國隊於6月中在主場戰畢歐國盃後掛靴，今仗也是其球會告別戰，他賽前接受西班牙傳媒《Cadena SER》訪問時表示，今年4月已出現想退役的感覺，認為下季很難踢得更好，「我很高興在馬德里退役，之後也將想念足球」。而談及將年屆39歲的隊友莫迪歷至少再戰一季，卻奧斯承認彼此對職業生涯的看法有點不同，「他仍然享受足球，但我希望在非受傷的情况下離開球壇，現在是最佳時機。」

對於皇馬未來的部署，卻奧斯認為他們是一直非常擅長打造一支有能力獲勝的球隊，找到像他這樣的人並不重要，更重要是下季如何適應改變。

盧連抱恙 高圖爾斯勢擔正把關

軍情方面，早前感染乙型流感的烏克蘭籍皇馬門將盧連，昨在社交平台證實自己將緣盡決賽，「很抱歉我無法與球隊一起準備今季最重要的比賽，也是我一生中最重要的比賽……非常感謝大家的留言、支持與鼓勵」。隨着這名今屆歐聯淘汰賽一直擔正把關的門將缺陣，料傷癒復出不久的比利時國腳泰拔高圖爾斯，今仗將有望復任正選把關。

此外，皇馬是役亦有中場曹亞文尼及後衛阿拉巴因腳傷無緣明晨決戰多蒙特，料二人位置將由卡馬雲加及拿祖費南迪斯頂替。