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體育

列奧斯臨別表忠 「多蒙特意味着一切」

【明報專訊】多蒙特自從2013年在溫布萊球場上演的歐聯決賽敗予拜仁慕尼黑後，今次相隔11年後再登上同一舞台，而當年在陣的德國籍中場馬高列奧斯今仗將迎來作為「蜂兵」的最後探戈，他賽前已表明「多蒙特對我來說意味着一切」，冀透過勝利來告別球會。

稱4強淘汰PSG刻骨銘心

賓斯拜尼為陣中唯一傷兵

剛於昨日踏入35歲的馬高列奧斯，2012年由慕遜加柏回巢多蒙特，12年來為「蜜蜂兵團」出戰超過400場，共奪兩屆德國盃及3屆德超盃。他賽前直言：「多蒙特對我來說意味着一切，不會僅因名譽或金錢而效力球會12年，球迷也發揮巨大作用，離開意味着你知道在其他地方找不到同樣的東西，所以你在做出決定之前會考慮兩三次。」

對於自己最深刻的歐聯賽事，列奧斯透露正是上月初在歐聯4強次回合淘汰巴黎聖日耳門（PSG），「我們沒有像其他球會承受巨大的壓力，我們繼1997年和2013年後再次進入決賽，感覺是難以形容，充滿期待，也很興奮」。而提到決賽對手皇家馬德里，列奧斯先禮後兵，讚揚他們在每個位置上都有強大的球員，踢得非常冷靜，但表示比賽當天球隊要保持最佳狀態，以及需要一點運氣。

將於今夏自由身離隊的列奧斯最後補充道：「代表多蒙特在歐聯決賽出戰最後一仗，並取得勝利，沒有任何事情比這更好。」

軍情方面，多蒙特此役僅得後衛賓斯拜尼因傷避戰，陣容較皇馬完整。

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