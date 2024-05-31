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體育

中國女排今撼日本 世聯澳門站次仗 爭入巴奧關鍵

【明報專訊】世界女排聯賽（VNL）澳門站昨假銀河綜藝館上演第3日賽事，日本隊以直落3局輕取今季首參賽的法國隊，今晚7時半將火併中國女排，預計為兩隊爭奪巴黎奧運入場券的關鍵戰。

日本隊在澳門站首戰以局數2：3僅負巴西隊，昨轉戰VNL新軍法國隊，雖然對手身高佔優，但日本隊憑靈巧防守及多變的攻擊戰術，在隊長古賀紗理那轟下全場最高的19分及石川真佑貢獻15分下，以直落3局25：14、25：18、25：15勝出，取得今屆世界女排聯賽第4場勝仗。

日本隊贏波後，世界排名積分升至316.12分，仍落後國家隊25.68分。兩軍將於今晚7時半正面交鋒；若首戰以3：1反勝荷蘭隊的「女長城」再下一城，在爭奪以亞洲第一取巴奧入場券將佔主導權。

頭場出擊的意大利隊憑主攻手伊干奴獨取20分，直落3局25：12、25：19、25：21擊敗多米尼加共和國隊，在澳門站拿下兩連勝。至於巴西隊在尾場以局數3：1挫荷蘭隊，同在濠江取兩連勝。

香港站今早加推14至16日門票

另外，VNL香港站將於6月11至16日假香港體育館（紅館）舉行，屆時中國、土耳其、巴西、波蘭、多米尼加共和國、德國、泰國及保加利亞隊皆會訪港作賽，賽事組織委員會及贊助商昨早在紅館進行拜神祈福儀式，並宣布今早10時正於城市售票網（URBTIX）加推14至16日之賽事門票。

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