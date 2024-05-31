奧林比亞高斯歐協聯封王 加時挫紫百合 希臘球會首奪歐戰錦標

雙方昨仗攻勢欠銳，在4強意外淘汰英超球會阿士東維拉的奧林比亞高斯，是役多次靠邊路傳中及死角戰術製造威脅，而費倫天拿則靠反擊尋找機會，結果兩軍戰畢90分鐘法定時間互無紀錄，須加時續戰。

費倫天拿連續兩屆屈居亞軍

加時階段加強攻勢的奧林比亞高斯，終在116分鐘由首席射手艾卡比接應辛迪亞高軒斯的左路傳中球，近門力壓對方守將頂入，最終球隊憑此入球以1：0擊敗「紫百合」勇奪歐協聯，不但是隊史首座歐洲賽冠軍，更是希臘足壇在歐戰首次登頂；反觀費倫天拿則連續兩屆殺入決賽皆功虧一簣，奪亞飲恨而回，未能自1960／61年的歐洲盃賽冠軍盃（歐霸前身）後，再奪歐洲冠軍。

自2004年希臘奪歐國盃後譜歷史

在奧林比亞高斯之前，希臘球會只曾有彭拿典奈高斯於1971年躋身過歐戰決賽，但當時該會最終在歐冠盃（歐聯前身）決賽不敵阿積士，而國際賽則僅得希臘隊在2004年歐國盃於決賽擊敗葡萄牙隊爆冷封王。如今奧軍寫下希臘足壇新一頁，今年2月才接掌球隊的主帥文迪列巴功不可沒，這名63歲西班牙籍教頭上季才帶領西維爾奪歐霸冠軍，今季隨即領奧軍贏得歐協聯，他賽後亦不諱言感喜出望外，「這座冠軍真的讓我感到驚喜，短短數月我已感受到這支球隊的動力，很高興能為球隊達成從未取得的成就，現在是時候盡情慶祝狂歡，然後再展望新球季」。而倒戈的奧軍前鋒祖維迪則不忘祝福舊會，但明言奧軍封王屬實至名歸。

值得一提的是，今季於希臘甲得季軍的奧林比亞高斯原本只得下屆歐協聯入場券，但昨晨封王後將可「升級」取下來季歐霸參賽權。而費倫天拿則只能靠意甲第8身分，下季再戰歐協聯。