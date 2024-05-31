激戰近3小時 施維雅達法網險勝大坂直美

「歷來最難打次圈比賽」

施維雅達昨面對誕女復出後不久的大坂直美，首盤與對方激戰至決勝局贏細分7：1，先贏7：6拔頭籌，但次盤起大坂直美展強勢，連接打破施維雅達多個發球局，以6：1大勝扳平盤數。決勝盤初段大坂直美佔上風，曾拉開局數3：0之餘，更在第8局領先5：3時擁賽點機會，但她此時連番失機，終被施維雅達後上連取4局贏7：5，激戰2小時57分鐘後以盤數2：1險勝，延續衛冕之路。

賽後這名22歲「世一」表示：「這仗非常困難，可說是我歷來最難打的次圈比賽。（大坂）直美打出很精彩的網球，亦令我曾有將會出局的念頭，幸好及後表現不斷改善，讓我笑到最後。」。此外，白俄籍世界二姐莎芭倫卡昨以直落兩盤6：2輕取另一日籍球手內島萌夏，將在第3圈面對西班牙籍的巴杜莎。至於3、4號種子的美籍好手嘉奧芙及哈薩克籍的雷芭堅娜，亦直落兩盤淘汰對手過關。

男單方面，意大利籍世界二哥史拿昨以直落3盤力克東道主老將加斯基特，第3圈將鬥俄籍球手高度夫。至於俄籍5、6號種子的丹尼麥維迪夫及羅比夫，昨亦分途順利晉級。