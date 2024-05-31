高柏尼掌仁胸懷大志 承諾踢進取足球 哥帥勉勿受般尼降班影響

拜仁慕尼黑今年2月落實主帥杜曹季後離隊後，即着手積極物色新帥，卻在斟介分別執教利華古遜和奧地利隊的沙比阿朗素及蘭歷克碰壁，加上德國隊教頭拿高斯文亦拒絕回巢，於是據報曾向杜曹修好冀對方繼續領軍，卻又被對方請吃閉門羹，結果至前晚終正式宣布委任高柏尼為新帥。

簽約3年 拜仁須向般尼賠近1億

高柏尼在拜仁官方訪問中表示：「我期待拜仁的挑戰。我對能為這間球會工作而感到非常榮幸。我現在期待着建立基礎：與球員合作，建立一支球隊。一旦基礎打好，成功就會隨之而來。」他又提及作為一名教練，必須堅持其個性，「我喜歡控球和富創造力的足球，也必須在球場上積極進取和勇敢無畏」。

由於高柏尼與般尼的合約至2028年才屆滿，故此據報拜仁需向該支下季降落英冠球隊賠償1000萬鎊（約9940萬港元）。球員時代司職中堅的他在2003年於安德列治展開職業賽生涯，其後先後效力德甲的漢堡和英超豪門曼城，其中在「藍月」時期曾獲委任為隊長及攀上事業高峰，2008至19年間為球隊上陣360次入20球，共贏得包括4次英超在內共12個冠軍。他在2020年於母會安德列治掛靴，之後成為該隊教練，2022年轉會般尼及在去夏領軍奪冠並升回英超，但今季球隊卻以尾二完季，來季須降回英冠，成為「升降機」。國際賽方面，他曾為比利時隊出賽89次入4球，最佳國際賽成績是在2018年世界盃取得季軍。

高柏尼坦言在曼城主帥哥迪奧拿麾下作賽獲益良多，並立志成為一個成功教練，而這名曾執教拜仁的「恩師」亦鼓勵「愛徒」道：「我為他與拜仁的事情感到高興。我給他的一個重要意見是，不要因帶領般尼降班而氣餒。我對他的工作、性格、比賽知識以及他面對傳媒的方式均有最高的評價。」

費歷克履新盼巴塞努力改進

另外，曾帶領拜仁在2020年榮膺「六冠王」的費歷克前晚成為巴塞隆拿新帥，他憧憬未來道：「這支球隊充滿經驗和擁有具備天賦的年輕球員。我認為我們必須努力改進……我在拜仁曾贏得一些冠軍，我希望在巴塞可延續成功。」