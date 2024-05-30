中國女排3：1反勝荷蘭 世聯澳門站旗開得勝 朱婷隔1035天復出

朱婷獲球迷支持 熱身期間頻傳歡呼聲

因傷闊別國家隊兩年多的朱婷將於澳門站歸隊，不少球迷特此到場支持這名星級主攻手，觀眾席上有多人高舉印上其名字及球衣號碼的橫額，以示支持。朱婷入選本役14人大軍名單，自東京奧運之後再為國家隊披甲，她在熱身時已引來陣陣歡呼聲。

朱婷本仗先列後備，而中國隊在首局表現慢熱，開賽先失4分，隨後再因一傳表現平平，一度落後6：13。荷蘭隊的露曉絲單局拿下6分，反觀「女長城」進攻火力受限，首局先輸21：25。不過，中國隊在次局及時調整，隊長袁心玥連續3次攔網成功，領軍咬緊分數，而龔翔宇和吳夢潔末段連續得分，以25：23扳回一城。

中國隊在第3局與荷蘭隊鬥得激烈，兩軍戰至18：18平手並一直拉鋸，但李盈瑩多次扣殺得手，在單局拿下6分穩住局勢，加上袁心玥最後背飛得分，領軍以25：23再下一城，局數反超2：1。「女長城」在第4局乘勝追擊，袁心玥和吳夢潔接連強攻得手，助球隊領先24：20，中國隊此時更調派朱婷上陣，惟球隊失分後隨即將她換走，但「女長城」最終仍以25：21奠勝，球隊本仗有5人得分上雙，包括袁心玥轟下17分、吳夢潔13分、王媛媛12分、龔翔宇及李盈瑩分別貢獻11分下，以局數3：1反勝荷蘭隊，旗開得勝。

李盈瑩：次局適時調整反勝關鍵

談到此仗在逆境下反勝的關鍵，主攻手李盈瑩表示：「球隊開局慢熱，也不太適應比賽節奏，臨場應變較慢。不過，我們在第2局開始調節，是反敗為勝的關鍵」。中國隊隨後在澳門站將鬥日本、泰國及意大利隊，李盈瑩期望與球隊盡量拿下勝利，爭取巴黎奧運入場券，「未來3場的對手有不同的風格，但我們還是貫徹堅決果斷、有必勝的信念」。

對於朱婷歸隊，李盈瑩直言為此高興及歡迎對方，「朱婷還是朱婷，她的實力毋庸置疑，儘管可能現在還要磨合，但她的實力一直擺在那」。