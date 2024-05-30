報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
體育
2024年5月30日星期四
安達臣辭港足主帥 認難拒新機會 形容執教兩年半旅程美妙 內媒傳赴中甲發展
港足近3任主帥未能留隊3年 張炎有：看不到與足總管理有關
巴塞委任費歷克領軍 比寧咸膺西甲最佳球員
高普歡送會揶揄曼市雙雄 嘆普捷天奴落車
「鄧謝配」星洲賽一輪遊 李卓耀撼國手李詩灃
電視精選
中國女排3：1反勝荷蘭 世聯澳門站旗開得勝 朱婷隔1035天復出
佐高域晉法網次圈未敢興奮
體壇快訊：巴奧拳擊金牌可獲78萬
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
安達臣辭港足主帥 認難拒新機會 形容執教兩年半旅程美妙 內媒傳赴中甲發展
港足近3任主帥未能留隊3年 張炎有：看不到與足總管理有關
巴塞委任費歷克領軍 比寧咸膺西甲最佳球員
高普歡送會揶揄曼市雙雄 嘆普捷天奴落車
「鄧謝配」星洲賽一輪遊 李卓耀撼國手李詩灃
電視精選
中國女排3：1反勝荷蘭 世聯澳門站旗開得勝 朱婷隔1035天復出
佐高域晉法網次圈未敢興奮
體壇快訊：巴奧拳擊金牌可獲78萬
安達臣辭港足主帥 認難拒新機會 形容執教兩年半旅程美妙 內媒傳赴中甲發展
港足近3任主帥未能留隊3年 張炎有：看不到與足總管理有關
巴塞委任費歷克領軍 比寧咸膺西甲最佳球員
高普歡送會揶揄曼市雙雄 嘆普捷天奴落車
「鄧謝配」星洲賽一輪遊 李卓耀撼國手李詩灃
中國女排3：1反勝荷蘭 世聯澳門站旗開得勝 朱婷隔1035天復出
佐高域晉法網次圈未敢興奮
體壇快訊：巴奧拳擊金牌可獲78萬
prev
next