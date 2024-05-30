巴塞委任費歷克領軍 比寧咸膺西甲最佳球員

59歲的費歷克球員時代曾是拜仁中場，2019至21年間執教拜仁奪得6個冠軍，其中包括2020年榮膺「三冠王」，其後在2021至23年執教德國隊，在2022年卡塔爾世界盃分組賽出局，加上之後友賽負日本隊，終在去年9月被炒。

另外，去夏由多蒙特轉會皇家馬德里的祖迪比寧咸，今季各賽事入23球和交出12次助攻，協助皇馬揚威西甲和西班牙超級盃，而且打入下周日凌晨鬥多蒙特的歐聯決賽。經球迷、聯賽各隊隊長和一些足球專家投票後，年僅20歲的他獲選為聯賽最佳球員。比寧咸領獎後說：「我想把它獻給我的隊友、教練團隊，以及最重要的是世上最好的皇馬球迷。每次我為這支球隊踢球都是一種樂趣。」

高圖爾斯缺態緣盡歐國盃

此外，季前膝部重創的32歲皇馬門將泰拔高圖爾斯雖在季尾復出踢了4場西甲，卻被比利時隊教練泰迪斯高以對方「未準備就緒」為由，剔除歐國盃大軍以外。

另外，料日內加盟皇馬的巴黎聖日耳門前鋒基利安麥巴比，獲環球足球頒發年度最佳球員大獎，利華古遜的沙比阿朗素則大熱當選最佳教練。至於皇家蘇斯達昨晚作客友賽東京綠茵，在日將欠保建英任正選下以2：0勝出。