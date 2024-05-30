港足近3任主帥未能留隊3年 張炎有：看不到與足總管理有關

上周開出符合要求3年新約被拒

張炎有表示，足總董事局上周正式向安達臣開出一張3年新約，稱「新約條件完全符合主教練向我們提出的要求」，獲回覆「需時考慮」，最終對方在很短時間內曾提出「有意離任」後，昨正式向足總辭職，「他之前曾拒絕多次挖角而繼續留下，但今次真的收到好好機會不能拒絕」。

安達臣在球員生涯曾奪德甲神射手，自2021年12月13日出任港足主帥，領軍25場國際A級賽6勝4和15負，得勝率24%；相比上任芬蘭籍主帥麥柏倫的穩守突擊，他主張高壓逼搶及搶攻，配合場上激情個性，讓球員及球迷留下深刻印象，除亞洲盃外圍賽出線及杭州亞運取得第4，今年元旦更在閉門友賽2：1擊敗中國隊。此外，安達臣任內讓逾20球員首獲大港腳「喼帽」，包括潘沛軒及余在言等；效力德丙恩高斯達特二隊的20歲前鋒米高亦是經他游說入籍。不過，去年11月世盃外首圈次回合作客0：2負不丹隊，雖港足兩回合仍以4：2晉級，仍成安達臣任內污點。

港足下月完成世界盃外圍賽後，新主教練能否趕及今年上任成關鍵，因下半年除有亞洲盃外圍賽，爭取連續兩屆晉身決賽周，年底還要到台灣出戰東亞盃外圍賽。