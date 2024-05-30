安達臣辭港足主帥 認難拒新機會 形容執教兩年半旅程美妙 內媒傳赴中甲發展

安達臣在足總何文田總部舉行記招，雖事前已通知不設發問環節，仍約有30名傳媒到場，同時吸引不少足總職員圍觀。安達臣在足總署任總幹事張炎有陪同下進入會議室，先一言不發站着方便傳媒拍照，然後笑言對看見很多傳媒和鏡頭感十分意外。他之後讀出已準備好的一封「致港足球迷的告別信」，「經過慎重考慮，我決定尋求新挑戰，辭任港足主教練職務」。他點名感謝香港足總會長貝鈞奇、主席霍啟山及前行政總裁譚秋朗等，以及球員和球迷支持，稱足總已傾力說服他留任，包括開出3年新約，惟承認最近收到一間香港以外的球會報價，「這機會只能說難以拒絕，很遺憾就此要跟香港足球道別」。

讀出致港足球迷告別信感謝愛戴

安達臣形容過去兩年半是美妙旅程，包括2022年6月亞洲盃外圍賽帶領港足相隔逾半世紀出線今年初亞洲盃決賽周，以及去年10月杭州亞運歷史性獲第4，更因而令港足當選2023年度香港傑出運動員選舉最佳運動隊伍。他說：「亞洲盃對我和香港都是很好的經驗，能夠達到這些壯舉，有賴一眾球員努力和決心，以及整個足總和教練團的貢獻，我要再次表達最高致意，衷心祝福港足日後能取得更多成功。」他又特別感謝球迷熱情愛戴，「不論球隊在何地比賽，球迷都給予支持。第一次在印度（亞盃外）有一名球迷遠赴打氣，使我分外驚喜，之後不丹、伊朗到烏茲別克都有球迷，讓職球員上下都感激不盡」。

助教盧斯爾暫代領軍戰下月世盃外

安達臣在記招後被追問去向時，僅回應「今（昨）日暫時不能透露新東家」，之後離開會議室時向在場傳媒揮手再見。據消息及內地傳媒報道，安達臣下一站可能是中甲榜首球隊雲南玉昆，或港將勞烈斯在陣的廣西平果哈嘹。

足總衷心多謝安達臣上任以來對港足所作貢獻，祝願他在新崗位成功。張炎有在記者會確認港足下月初世界盃亞洲區外圍賽次圈E組最後兩仗，分別6月6日晚上8時香港大球場迎伊朗隊，以及11日作客土庫曼隊將由助教盧斯爾任暫代主教練，並將梯隊主教練司徒文俊任暫代助教，「盧斯爾一直跟安達臣合作，很熟悉其訓練模式，短時間內是帶隊最適合人選」。

（港足消息）