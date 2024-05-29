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體育

體壇快訊：伍泰龍奪巴奧入場券

【明報專訊】巴黎奧運三項鐵人積分周期前日截止，據世界三項鐵人總會最新公布的世界排名，在扣除憑世界前3出線的日本隊選手後，港隊「一哥」伍泰龍力壓哈薩克隊勁敵貝森巴耶夫，以亞洲區第1名資格躋身巴奧，為中國香港代表隊拿下第33張巴奧入場券。

C朗膺沙特聯神射手

葡萄牙籍球星基斯坦奴朗拿度（C朗）昨在沙特聯煞科戰包辦兩球，領艾納斯主場以4：2擊敗伊蒂哈德，並以35球成為本季沙特聯神射手，成為史上首人包攬4地聯賽金靴（西甲、英超及意甲）。另艾納斯今季與全季不敗封王的希拉爾有14分差距，以亞軍作結。

波琴力保德甲席位

德甲昨晨上演升降附加賽次回合，甲組16位的波琴作客以3：0挫乙組季軍杜塞爾多夫，克服了首回合輸0：3的劣勢令比賽進入加時，雙方加時未有入球下要互射12碼決勝，結果杜軍在日籍球員內野貴史在第7輪射失，終在此階段輸5：6，令波琴總比數贏9：8保住甲組一席。

維拉與艾馬利續約3年

英超球會阿士東維拉昨宣布，與今季領軍排第4兼取得來屆歐聯席位的西班牙籍領隊艾馬利續約3年至2029年夏天。前年加盟維拉的艾馬利表示：「球迷的支持令他有賓至如歸之感。」；另一方面，28歲法籍鋒將安東尼馬迪爾昨宣布離開效力了9年的曼聯。

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