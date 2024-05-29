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體育

港劍擊隊4人征巴奧 張家朗放鬆迎衛冕 江旻憓拒志在參與

【明報專訊】香港劍擊隊今屆共4人出戰巴黎奧運，眾人昨在香港體育學院會見傳媒，衛冕的男花「劍神」張家朗期望放下壓力輕裝上陣，女重世界一姐江旻憓則明言並非志在參與，「我要作出最困難的準備，就算狀態不好都要打得好」。

香港劍擊隊今次有4人取得巴奧個人賽入場券，其中女重「世一」江旻憓將於開幕禮翌日、7月27日打頭陣出擊；首度征奧的女花新星陳諾思和男重劍手何瑋桁在28日分途亮相；男花「劍神」張家朗則於29日踏上衛冕之旅。港隊眾將完成6月22至27日假科威特舉行的亞洲賽後返港，其後會提早到法國作最後備戰。

男子花劍隊失落巴奧團體賽資格，只得張家朗憑世界排名入圍，這名26歲「劍神」直言會放下包袱不多想衛冕，「當你覺得奧運很重要，你就會容易變得緊張，但你當它是一個普通比賽，只要在賽前做好準備，就可以發揮得好一點」。

讓教練Greg返鄉出戰 張家朗覺感恩

即將成為港隊「三朝元老」的張家朗，直言今次能讓恩師、花劍隊主教練Greg Koenig在家鄉出戰奧運最為特別，「因為教練是法國人，在巴黎奧運可以跟他同場出現，對我來說已是一件很感恩和開心的事」。近年多在法國訓練的他，又稱在適應環境方面不成問題。

至於花劍隊主教練Greg也期望麾下打出最佳發揮，「我的目標是為張家朗製造一個泡泡，為他隔絕壓力，讓他專注打劍。陳諾思也沒什麼好輸，我們去奧運不是志在參與，是要把名字寫入史冊」。

女重「世一」江旻憓指今屆男重隊友何瑋桁及女花的陳諾思同樣取得參賽資格，令自己想起初戰奧運的心情，但即將3度征奧的她笑言，今屆期望有所突破，「客觀來說我現在世界排名第一，都不好意思說志在參與。教練和團隊的付出，讓我知道自己的壓力不算什麼」。

江旻憓：就算狀態不好都要打得好

江旻憓今季先後贏得多哈大獎賽、巴塞隆拿及富吉拉站世界盃冠軍，世界排名一直居首，「其實我上季平均成績更好，但今季有不同的經驗，感受到那種一入4強就要贏冠軍的決心。劍擊畢竟是對抗性運動，很難說我每場比賽都有好狀態，所以我要作出最困難的準備，就算狀態不好都要打得好」。

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