拿度不敵薩維利夫 19戰法網首嘗一輪遊 為年底退役留後路 「望再見到球迷」

外卡參賽抽下籤 直落3盤吞敗

拿度的職業球員生涯一直與傷患為伍，近年更因多處舊患飽受困擾，去年是他首次因傷未能出戰法網。這名已奪法網史上最多14冠的一代名將，由於世界排名跌至275位，須由賽會給予外卡身分參戰今屆法網。

結果拿度在今屆法網抽中下下籤，首圈便要惡鬥世界排名第4的德國籍星將阿歷山大薩維利夫，而雖然雙方過去10次交手拿度以7：3領先，但近期狀態平平的他此仗即使獲全場絕大部分球迷熱烈支持，但開賽首個發球局被破後一直處於被動，首盤先輸3：6。次盤拿度雖在第5局先破發，但很快被薩維利夫還以顏色回敬隨即再破發扳平，結果二人戰至決勝局，薩維利夫贏細分7：5，再贏一盤7：6。第3盤拿度在次局雖再度先破發拉開局數2：0，但及後卻遭對方後上反負3：6，直落3盤吞敗於首圈止步，打破自己在2016年第3圈因傷退賽的法網個人最差成績。

下周一便踏入38歲的拿度，年初曾透露擬今年底掛拍，但他在昨仗賽後並未表明此戰是他的法網最終戰，並暗示仍有意續戰的意願，這名22座大滿貫得主表示：「我不知道這是不是自己最後一次站在你們面前。說實話，我自己也不能百分百確定，因我真的希望能再見到大家，但我不知道（是否可以）。未來很難說，也許我兩個月後會說已是時候退下來，但此刻我沒有這感覺。」

其他賽果方面，俄籍5號種子丹尼麥維迪夫以盤數3：1淘汰德國籍的高柏菲晉級男單次圈。而女單的國家隊一姐鄭欽文在首圈以盤數2：0輕取東道主球手歌妮過關；4號種子的哈薩克籍星將雷芭堅娜亦以直落兩盤淘汰比利時籍球手明倫。