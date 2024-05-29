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體育

東方奪8獎成大戶 盧比度蟬聯最佳教練

【明報專訊】今季港超獲得季軍的東方，昨晚港足明星選舉合共獲得8個獎項成為球隊大贏家。主帥盧比度連續兩屆當選最佳教練，形容得獎大豐收證明球隊經歷成功的球季。

盧比度今季帶領東方以第3名完季，並於足總盃殺入本周六舉行的決賽，與深水埗爭冠軍寶座。他今屆力壓大埔主帥李志堅和理文冠軍教頭曾昭達，蟬聯最佳教練；他認為兩名競爭對手皆值得獲獎，「我們3人都有個美好球季，大家把票投給我，很感激所有信任、支持我的人」。

射手巴科爾奪兩獎歸功團隊

今季初登港超的東方射手巴科爾，以17球與理文的安尼亞並列神射手。他除了當選港足明星11人前鋒，也獲得由港超球員共同選出的球員之星。這名31歲西班牙籍前鋒，感謝隊友的努力成就個人獎項，「若球隊表現不夠好，就不會得到這些獎項，因此所有榮譽都歸功於團隊」。除了巴科爾，東方後衛高素巴耶夫和丹尼爾，以及中場馬高斯，皆為首次躋身港足明星11人。

東方亦繼上季孫銘謙和黃皓雋後，由余在言和馬希偉再次包辦最佳青年球員兩席。20歲翼鋒馬希偉今季在孫銘謙下半季離隊轉戰中超滄州雄獅後，獲更多發揮機會，因此他認為得獎也靠時機和運氣。

葉鴻輝獲頒港超十載上陣最多獎項

此外，為慶祝港超成立10周年，今屆港足明星選舉特設「聯賽成立至今上陣最多球員」獎項，由上陣153仗的東方門將葉鴻輝獲得。他笑言早前得悉獲此獎時，心想：「是否知我今年得不到最佳11人，頒個豬肉獎給我？後來知道足總今年10周年想頒一些紀念獎項。自己也沒料到達到這成就」。

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