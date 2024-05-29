陳肇鈞首膺香港足球先生 隔8年首本土港將獲殊榮 獨攬4獎成大贏家

今屆港超踏入10周年共設18個獎項，包括港足先生、港足明星11人、兩名最佳青年球員、最佳教練、球員之星、最受球迷歡迎球星及新增的最佳港隊球員。

理文雙箭獲選最佳前鋒

港足明星11人方面，大埔的謝家榮力壓兩名港足隊友葉鴻輝及伍瑋謙成為最佳門將；4名最佳後衛分別為蟬聯獎項、應屆冠軍理文的徐宏傑與大埔的加比爾，以及東方中堅高素巴耶夫和丹尼爾；3名最佳中場為陳肇鈞、東方的馬高斯及連續兩屆獲獎、傑志的米基爾；3名前鋒則是兩名神射手、東方的巴科爾與理文的安尼亞，及理文港腳艾華頓。

今屆多個獎項由現役球員或本地球圈人士頒發，最佳青年球員由曾獲此獎的港腳陳肇鈞與陳俊樂宣布；專程由內地返港的東方前帥「牛丸」陳婉婷與前港腳李康廉頒最佳門將；剛退役的傑志隊長黃洋跟門將王振鵬頒最佳後衛；東方門將葉鴻輝頒最佳前鋒等。

陳肇鈞今季在港超攻入10球，兩膺港超每月最佳球員，加上今年1月為港足在亞洲盃決賽周射入唯一入球兼賽事第1000個入球，終在香港足球先生獲67分，以3.03分之差力壓東方的西班牙籍射手巴科爾膺殊榮，連同明星11人中場、最受球迷歡迎球星及最佳港隊球員成「四料得主」。

陳：最珍貴勝利就是擊敗自己

陳肇鈞在台上發表得獎感言時「多謝自己」，強調不需與他人比較，「恭喜打極都可企翻身、永遠咬住堅持到最後一秒、好執着要專注做好一件事的人，出道至今條路真的好難行又多波折，到近期才發現最珍貴勝利就是擊敗自己，能挑戰自己並非口講容易。想向年輕球員說，願將來若遇到困難日子，和我一樣有勇氣挑戰面對找到出路」。

稱獎項屬香港人

籲球員勿看輕自己

繼門將葉鴻輝後相隔8年再有港將奪港足先生，陳肇鈞受訪時稱是很大證明，這殊榮像放下很多包袱辛酸一吐烏氣，「這個獎不只是屬於我，是香港人的獎項，我希望留意足球的香港人會為此感到一萬個驕傲。我不會就此停低自滿，一定會繼續踩到盡突破自己，最好一面在明天等我」。他稱在港超眾多外援及入籍兵，如今他做到的事，相信其他港將都可做到，「香港球員一定唔可以睇少自己，我都做到，相信日後其他球員可比我做得更好」。他今季重返大埔奪亞軍，他稱下季若留港傾向留隊再創佳績。

港足主帥安達臣近日盛傳將離隊，最終未有到場。陳肇鈞稱到此刻知道詳情不多，承認很欣賞對方，「不過足球就是會有變化，沒有教練會留一隊100年。我好支持安達臣，好感激他為香港足球的貢獻」。