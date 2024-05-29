安達臣缺席港足開操 今記招交代去向 或轉赴中超執教 助教暫代領軍備戰世盃外

【明報專訊】香港足球代表隊主教練安達臣近日傳出離任消息，甚至不會領軍出戰下月初世界盃亞洲區外圍賽次圈E組最後兩仗。港足昨早在將軍澳足球訓練中心開操，助教盧斯爾確認安達臣並無出席，將按照對方的訓練計劃帶隊操練。中國香港足球總會則確認安達臣今午12時將會在何文田總部開記者會交代去向，並取消港足今午操練。有消息指，這名61歲挪威籍教頭或轉赴中超球會執教，內地傳媒提及的球隊包括港足後衛周緣德在陣的河南酒祖杜康。
港足昨早展開為期4日的本地集訓，36名入選球員只得20人參與首操，包括效力英甲保頓U18的小將杜俊暉，以及德丙恩高斯達特二隊前鋒米高，暫未有中超港將歸隊。
胡晉銘感突然 「做好球員角色」
不少港將前晚才得知安達臣可能離任的消息，中場胡晉銘承認對此感到突然，「都是做好球員應有的角色。訓練內容大致差不多，相信未來兩仗戰術變化不會大」。他又形容與安達臣關係不錯，「場內場外都有傾有講，都會關心我們私人事」。
此外，擁四分之一葡萄牙血統的杜俊暉，此前曾為港足U18上陣，對於首次參與大港腳操練感自豪，並認為訓練水平很高，盼能入選最終名單，又稱自己主要司職翼鋒，笑言不是踢右閘為主。他透露港足教練團數月前聯繫其父，稱安達臣想他參與今次集訓，亦知對方去年底到場看過他參與的港足U18集訓，但承認未與對方直接交流過。他另透露將於完季約滿保頓，因家人在英國定居，故希望續在當地發展。
港足世盃外亞洲區次圈E組最後兩戰，分別為6月6日晚上8時在香港大球場迎戰伊朗隊，以及6月11日作客土庫曼隊。