安達臣缺席港足開操 今記招交代去向 或轉赴中超執教 助教暫代領軍備戰世盃外

港足昨早展開為期4日的本地集訓，36名入選球員只得20人參與首操，包括效力英甲保頓U18的小將杜俊暉，以及德丙恩高斯達特二隊前鋒米高，暫未有中超港將歸隊。

胡晉銘感突然 「做好球員角色」

不少港將前晚才得知安達臣可能離任的消息，中場胡晉銘承認對此感到突然，「都是做好球員應有的角色。訓練內容大致差不多，相信未來兩仗戰術變化不會大」。他又形容與安達臣關係不錯，「場內場外都有傾有講，都會關心我們私人事」。

此外，擁四分之一葡萄牙血統的杜俊暉，此前曾為港足U18上陣，對於首次參與大港腳操練感自豪，並認為訓練水平很高，盼能入選最終名單，又稱自己主要司職翼鋒，笑言不是踢右閘為主。他透露港足教練團數月前聯繫其父，稱安達臣想他參與今次集訓，亦知對方去年底到場看過他參與的港足U18集訓，但承認未與對方直接交流過。他另透露將於完季約滿保頓，因家人在英國定居，故希望續在當地發展。

港足世盃外亞洲區次圈E組最後兩戰，分別為6月6日晚上8時在香港大球場迎戰伊朗隊，以及6月11日作客土庫曼隊。