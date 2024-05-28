體壇快訊：黃鎮廷奪奧運男單資格

金牛新季NBL推季票

新季全國男子籃球聯賽（NBL）將於6月中開鑼，香港金牛首度推出常規賽季票，票價分別為港幣5850和3276元，並於昨日公開發售。另外，球隊宣布簽入再獲前CBA球員劉傳興和外援奧利弗（Cameron Oliver），增強兵力。

獨行俠西岸決賽叫糊

達拉斯獨行俠昨在NBA季後賽西岸決賽，靠兩名星級後衛盧卡當錫及艾榮各攻入33分，在第4節最後5分鐘打出一波14：3的攻勢，在主場以116：107擊敗明尼蘇達木狼，場數拉開至3：0，距離相隔13年再闖決賽只差一勝。

陸克萊F1摩納哥站首主場封王

世界一級方程式（F1）昨演摩納哥站正賽，在家鄉排頭位的法拉利車手陸克萊，最終由頭帶到尾，初嘗主場封王滋味，隊友辛斯則取季席；紅牛星將韋斯塔本以僅以第6名完賽。另外，杜卡迪車隊的巴尼亞昨於世界電單車錦標賽（MotoGP）加泰隆尼亞站贏得今季第3個分站冠軍。