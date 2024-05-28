修咸頓小勝列斯聯 奪升英超最後席

列斯聯及修咸頓上季皆在英超降班收場，今季迅即在英冠分別取得第3和4名，並分別在升班附加賽4強淘汰諾域治及西布朗。「聖人」的阿當岩士唐在決賽開賽後24分鐘，即接應隊友直線妙傳半單刀妙射得手。落後的列斯聯換邊後傾力反撲，惟翼鋒丹尼爾占士臨完場前5分鐘禁區內勁射中楣，最終未能收復失地1球落敗。

值得一提的是，列斯聯已連續第6次在升班附加賽決賽中飲恨而回，至於今季與列斯3次交手斬獲4球的「列斯聯剋星」阿當岩士唐則興奮地說：「這場勝仗是對我們一整年努力的最佳回報。今季很多英冠球隊都不易應付，但己隊能在全年最重要的比賽中凱旋及升回英超，感覺實在美好。」

基亞利殊曼城巡遊險樂極生悲

另外，曼城雖在英格蘭足總盃決賽不敵同城死敵曼聯和衛冕失敗，但今季破天荒連贏4季英超的「藍月」曼城，昨仍舉行勝利巡遊。惟據英傳媒報道，今季失寵的英格蘭國腳翼鋒基亞利殊，在開篷巴士慶祝期間重心不穩下，幸及時被隊友捉緊，逃過從巴士跌落地面的意外。